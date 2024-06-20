День пам’яті священномученика Мефодія: прикмети та заборони на 20 червня

День пам’яті священномученика Мефодія: прикмети та заборони на 20 червня

Сьогодні, 20 червня, православна церква згадує (за новим стилем) священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день прозвали Мефодій Перепелятник. Розповідаємо про традиції та прикмети 20 червня, а також у кого сьогодні іменини і яке свято відзначають у церкві за старим стилем.

Священномученик Мефодій: був твердим у вірі

Мефодій жив у III-IV століттях у Малій Азії. Він був єпископом міста Патара і все своє життя присвятив християнським проповідям та боротьбі з єрессю. У переказі про нього сказано, як про смиренного ченця, який водночас був твердим у своїй вірі. За це єпископа, як і багатьох інших християн того часу, язичники схопили і стратили.

Святий Мефодій Патарський залишив багато богословських праць, серед яких твори на захист християнства та проти язичництва, виклад православних догматів проти навчань Орігена та тлумачення Святого Письма.

Святому Мефодію моляться з проханнями зцілити від фізичних та душевних хвороб.

За старим календарним стилем 20 червня – день пам’яті священномученика Феодота Анкірського.

У кого іменини 20 червня

Іменини сьогодні відзначають Андрій, Гліб, Інна, Лука, Наум, Римма, Пінна, Хома.

За старим стилем – Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Степан, Тарас, Федір, Федот.

Талісманом людини, народженої 20 червня, є гіацинт. Дуже популярний дорогоцінний камінь. Здавна вірили, що гіацинт дарує своєму власнику спокій та здатний покращити сон.

Про що говорять прикмети на 20 червня

павук та павутина

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

  • павук сплев велику павутину – до теплих та сонячних днів;
  • дощ – ще 40 днів буде така погода;
  • жаби стрибають по траві – до дощу;
  • перепілки летять близько до людського житла – зима буде суворою;
  • мурашки сховалися в мурашник – до зливи.

У народному календарі 20 червня – свято Мефодій Перепелятник. Прозвали його так тому, що в цей час на хліби, що встигли, зліталися перепела. Є у свята й інша назва Павутинний день.

А ще сьогодні – літнє сонцестояння – найдовший день у році.

Що не можна робити сьогодні

  • Народні прикмети цього дня не радять чіпати та вбивати павуків – бути біді.
  • Не можна їсти страви з птиці (крім перепелів) – вважається, що це до неприємностей.
  • Не можна вирушати в дорогу, знаючи, що вас там не чекають, інакше вся подорож виявиться порожньою.
  • Заборонено рахувати гроші, тому що доведеться їх витратити на нікому не потрібні речі.

Що можна робити сьогодні

  • Наші пращури цього дня зазвичай ходили на полювання за перепелами. Вважалося, що якщо побачиш білого перепела – це до великого щастя, а якщо спіймаєш – удачу все життя триматимеш за хвіст.
  • За народними прикметами потрібно збирати та заготовлювати лікарські трави.
  • Вважається, що якщо у цей день погодувати бездомну тварину, то добро обов’язково повернеться і не знатимеш фінансових проблем.
  • А ще цей день сприятливий для душевної розмови або примирення. Наші предки помітили, що якщо набратися сміливості, то можна помиритися з давніми ворогами, що принесе в наше життя щастя.
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