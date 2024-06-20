День пам’яті священномученика Мефодія: прикмети та заборони на 20 червня

Сьогодні, 20 червня, православна церква згадує (за новим стилем) священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день прозвали Мефодій Перепелятник. Розповідаємо про традиції та прикмети 20 червня, а також у кого сьогодні іменини і яке свято відзначають у церкві за старим стилем.
Священномученик Мефодій: був твердим у вірі
Мефодій жив у III-IV століттях у Малій Азії. Він був єпископом міста Патара і все своє життя присвятив християнським проповідям та боротьбі з єрессю. У переказі про нього сказано, як про смиренного ченця, який водночас був твердим у своїй вірі. За це єпископа, як і багатьох інших християн того часу, язичники схопили і стратили.
Святий Мефодій Патарський залишив багато богословських праць, серед яких твори на захист християнства та проти язичництва, виклад православних догматів проти навчань Орігена та тлумачення Святого Письма.
Святому Мефодію моляться з проханнями зцілити від фізичних та душевних хвороб.
За старим календарним стилем 20 червня – день пам’яті священномученика Феодота Анкірського.
У кого іменини 20 червня
Іменини сьогодні відзначають Андрій, Гліб, Інна, Лука, Наум, Римма, Пінна, Хома.
За старим стилем – Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Валерія, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот.
Талісманом людини, народженої 20 червня, є гіацинт. Дуже популярний дорогоцінний камінь. Здавна вірили, що гіацинт дарує своєму власнику спокій та здатний покращити сон.
Про що говорять прикмети на 20 червня
Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.
- павук сплев велику павутину – до теплих та сонячних днів;
- дощ – ще 40 днів буде така погода;
- жаби стрибають по траві – до дощу;
- перепілки летять близько до людського житла – зима буде суворою;
- мурашки сховалися в мурашник – до зливи.
У народному календарі 20 червня – свято Мефодій Перепелятник. Прозвали його так тому, що в цей час на хліби, що встигли, зліталися перепела. Є у свята й інша назва Павутинний день.
А ще сьогодні – літнє сонцестояння – найдовший день у році.
Що не можна робити сьогодні
- Народні прикмети цього дня не радять чіпати та вбивати павуків – бути біді.
- Не можна їсти страви з птиці (крім перепелів) – вважається, що це до неприємностей.
- Не можна вирушати в дорогу, знаючи, що вас там не чекають, інакше вся подорож виявиться порожньою.
- Заборонено рахувати гроші, тому що доведеться їх витратити на нікому не потрібні речі.
Що можна робити сьогодні
- Наші пращури цього дня зазвичай ходили на полювання за перепелами. Вважалося, що якщо побачиш білого перепела – це до великого щастя, а якщо спіймаєш – удачу все життя триматимеш за хвіст.
- За народними прикметами потрібно збирати та заготовлювати лікарські трави.
- Вважається, що якщо у цей день погодувати бездомну тварину, то добро обов’язково повернеться і не знатимеш фінансових проблем.
- А ще цей день сприятливий для душевної розмови або примирення. Наші предки помітили, що якщо набратися сміливості, то можна помиритися з давніми ворогами, що принесе в наше життя щастя.