День памяти священномученика Мефодия: приметы и запреты на 20 июня

Сегодня, 20 июня, православная церковь вспоминает (по новому стилю) священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день прозвали Мефодий Перепелятник. Рассказываем о традициях и приметах 20 июня, а также у кого сегодня именин и какой праздник отмечают в церкви по старому стилю.
Священномученик Мефодий: был твердым в вере
Мефодий жил в III-IV веках в Малой Азии. Он был епископом города Патара и всю свою жизнь посвятил христианским проповедям и борьбе с ересью. В предании о нем сказано, как о смиренном иноке, который в то же время был твердым в своей вере. За это епископа, как и многих других христиан того времени, язычники схватили и казнили.
Святой Мефодий Патарский оставил много богословских трудов, среди которых сочинения в защиту христианства и против язычества, изложение православных догматов против учений Оригена и толкования Священного Писания.
Святому Мефодию молятся с просьбами исцелить от физических и душевных болезней.
По старому календарному стилю 20 июня – день памяти священномученика Феодота Анкирского.
У кого именины 20 июня
Именины сегодня отмечают Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.
По старому стилю – Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.
Талисманом человека, рожденного 20 июня, является гиацинт. Весьма популярный драгоценный камень. Издавна верили, что гиацинт дарит своему владельцу покой и способен улучшить сон.
О чем говорят приметы на 20 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- паук сплел большую паутину – к теплым и солнечным дням;
- дождь – еще 40 дней будет такая погода;
- лягушки прыгают по траве – к дождю;
- перепелки летят близко к человеческому жилью – зима будет суровой;
- муравьи спрятались в муравейник – к ливню.
В народном календаре 20 июня — праздник Мефодий Перепелятник. Прозвали его так потому, что в это время на поспевшие хлеба слетались перепела. Есть у праздника и другое название – Паутинный день.
А еще сегодня – летнее солнцестояние – самый длинный день в году.
Что нельзя делать сегодня
- Народные приметы в этот день не советуют трогать и убивать пауков – быть беде.
- Нельзя есть блюда из птицы (кроме перепелов) – считается, что это к неприятностям.
- Нельзя отправляться в путь, зная, что вас там не ждут, иначе все путешествие окажется пустым.
- Запрещено считать деньги, потому что придется их потратить на никому не нужные вещи.
Что можно делать сегодня
- Наши предки в этот день обычно ходили на охоту за перепелами. Считалось, что если увидишь белого перепела – это к большому счастью, а если поймаешь – удачу всю жизнь будешь держать за хвост.
- По народным приметам нужно собирать и заготавливать лекарственные травы.
- Считается, что если в этот день покормить бездомное животное, то добро обязательно вернется и не будешь знать финансовых проблем.
- А еще этот день благоприятен для душевного разговора или примирения. Наши предки приметили, что если набраться смелости, то можно помириться с давними врагами, что принесет в нашу жизнь счастье.