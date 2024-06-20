День памяти священномученика Мефодия: приметы и запреты на 20 июня

Священномученик Мефодий: был твердым в вере

Мефодий жил в III-IV веках в Малой Азии. Он был епископом города Патара и всю свою жизнь посвятил христианским проповедям и борьбе с ересью. В предании о нем сказано, как о смиренном иноке, который в то же время был твердым в своей вере. За это епископа, как и многих других христиан того времени, язычники схватили и казнили.

Святой Мефодий Патарский оставил много богословских трудов, среди которых сочинения в защиту христианства и против язычества, изложение православных догматов против учений Оригена и толкования Священного Писания.

Святому Мефодию молятся с просьбами исцелить от физических и душевных болезней.

По старому календарному стилю 20 июня – день памяти священномученика Феодота Анкирского.

У кого именины 20 июня

Именины сегодня отмечают Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

По старому стилю – Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

Талисманом человека, рожденного 20 июня, является гиацинт. Весьма популярный драгоценный камень. Издавна верили, что гиацинт дарит своему владельцу покой и способен улучшить сон.

О чем говорят приметы на 20 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

паук сплел большую паутину – к теплым и солнечным дням;

дождь – еще 40 дней будет такая погода;

лягушки прыгают по траве – к дождю;

перепелки летят близко к человеческому жилью – зима будет суровой;

муравьи спрятались в муравейник – к ливню.

В народном календаре 20 июня — праздник Мефодий Перепелятник. Прозвали его так потому, что в это время на поспевшие хлеба слетались перепела. Есть у праздника и другое название – Паутинный день.

А еще сегодня – летнее солнцестояние – самый длинный день в году.

Что нельзя делать сегодня

Народные приметы в этот день не советуют трогать и убивать пауков – быть беде.

Нельзя есть блюда из птицы (кроме перепелов) – считается, что это к неприятностям.

Нельзя отправляться в путь, зная, что вас там не ждут, иначе все путешествие окажется пустым.

Запрещено считать деньги, потому что придется их потратить на никому не нужные вещи.

Что можно делать сегодня