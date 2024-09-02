День Одеси, нотаріату та свято кокосу: що відзначаємо 2 вересня

Свята 2 вересня

День міста Одеса

Традиційно цього дня піднімається прапор Одеси та проходять церемонії покладання квітів до пам’ятників засновників міста та відкривають нові імена на Алеї Зірок. До війни цього дня проходили різноманітні святкові заходи – спортивні змагання, концерти, спектаклі, масові гуляння із розважальною програмою. А наступного дня мер міста за традицією вітає першого малюка, народженого 2 вересня, та всіх новонароджених, які з’явилися на світ цього дня.

День закінчення Другої світової війни

2 вересня в Україні та світі святкують День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, яка офіційно завершила війну. Церемонія підписання відбулася на борту американського лінкора «Міссурі» у Токійській затоці о 9:02 за токійським часом. Цей день став символом завершення найбільшого військового конфлікту в історії людства, який продовжувався з 1 вересня 1939 року. Війна охопила більшість країн світу і призвела до величезних людських втрат та руйнувань.

День нотаріату

Це професійне свято було встановлено указом Президента України 22 лютого 2010 року з метою визнання важливості нотаріальної діяльності у розвитку правової держави та підтримки ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.

Нотаріуси відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи громадянам, підприємствам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. Вони засвідчують права та факти, що мають юридичне значення, забезпечуючи правову безпеку та стабільність.

Всесвітній день кокосу

Це свято відзначають з метою підвищення обізнаності щодо важливості кокосів у подоланні бідності, розвитку кокосового виробництва та залученні інвестицій.

Кокоси є надзвичайно важливими для багатьох країн, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де вони використовуються як їжа, питво, посуд, одяг і навіть будівельний матеріал.

Пам’ятні дати 2 вересня

1192 рік – завершується третій хрестовий похід (цього дня англійський король Річард I Левине Серце укладає в Яффі мирну угоду з султаном Саладіном);

1666 рік – починається велика лондонська пожежа. Він палав протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла;

1789 рік – засновують міністерство фінансів США;

1794 рік – з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря розпочинають будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 рік – виходить перша частина «Вечорів на хуторі біля Диканьки» українського письменника Миколи Гоголя;

1834 – Семюел Кольт отримує патент на свій револьвер;

1889 рік – у Маріуполі починає працювати морський порт;

1918 рік – розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1945 рік – у гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні, закінчення Другої світової війни;

1945 рік – В’єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В’єтнам;

1958 рік – вперше виходить в ефір телебачення Китайської Народної Республіки;

1991 рік – США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви та Естонії;

1996 рік – в Україні замість рубля вводять нову валюту – гривню;

2015 рік – Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо створення Національної поліції України;

2021 рік – за участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають «Український дім».

Цього дня народилися: