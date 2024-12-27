Церковні свята 27 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

27 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого апостола первомученика і архідиякона Стефана.

Що це за день

Як архідиякон, він присвятив себе допомозі нужденним і проповідуванню Божого слова. Його мудрість та дар дивотворення приваблювали багатьох людей до християнської віри. Проте його відверта критика релігійних лідерів та палке проголошення Христа як Месії викликали обурення серед тогочасної єврейської громади.

Стефана звинуватили у богохульстві, і на суді синедріону він сміливо захищав свою віру. Його промова розлютила присутніх, і вони засудили його до страти через побиття камінням. Під час страти Стефан молився за своїх кривдників, демонструючи приклад християнського прощення та любові. Він став першим мучеником за віру в Ісуса Христа, залишивши яскравий слід у християнській історії та надихаючи віруючих у всьому світі.

Що не можна робити 27 грудня

Забороняється фізично працювати.

Не можна відмовляти в допомозі, якщо її просять.

Не варто пити алкоголь.

Народні прикмети 27 грудня

дивилися, який сьогодні день: ворони на снігу гніздяться — прийде відлига;

мороз і сонце — до урожайного року;

до будинку прибіг заєць — чекайте на сильні морози;

в небі літають зграями птахи — до затяжних снігопадів.

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