День, коли небезпечно мити голову та розпочинати нові справи: церковне свято, прикмети та заборони 11 вересня

Зрадила чоловікові і пішла в монастир: історія преподобної Феодори Олександрійської

11 вересня за новим церковним календарем (23 вересня за старим) – день пам’яті преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.

Феодора жила в Олександрії, у V столітті і була одружена. Якось її уваги став домагатися юнак, жінка не встояла перед ним і зрадила чоловікові. Потім, злякавшись, Феодора вирішила сховатися в монастирі, щоб спокутувати гріх. Але пішла не в жіночий, а в чоловічий монастир, переодягнувшись чоловіком – щоб чоловік не зміг її відшукати.

У монастирі свята провела 8 років – увесь час працювала, бралася за найважчу роботу, постилася та молилася ночами. Якось їй довелося на кілька днів залишити обитель у справах і в одному з готелів її уваги почала вимагати дочка господаря – вона прийняла Феодору за юнака. Черниця відмовила дівчині, за що та їй помстилася – народила незаконно дитину і обмовила Феодору.

Свята покірно взяла на себе і це випробування: взяла чуже немовля і 7 років жила з ним у курені біля монастиря. Ігумен зглянувся і звелів повернутися до монастиря з хлопчиком. Після цього Феодора прожила ще два роки та померла. Тоді ченці довідалися, що вона була жінкою. Усі, хто скривдив її, одразу покаялися. Чоловік Феодори, дізнавшись про це, також прийняв постриг у цьому монастирі, а хлопчик, якого виховувала свята, пізніше став його ігуменом.

У молитвах до святої Феодори просять дати сил і терпіння винести життєві випробування, прощення та покаяння.

За старим церковним стилем сьогодні Усікнення глави Іоанна Предтечі.

Про що говорять прикмети на 11 вересня

Прикмети дня говорять про те, якою буде зима та врожай:

Якщо у цей день ще літають бджоли – зима прийде пізно;

озимі піднялися – буде гарний урожай;

дощ у цей день – негода буде затяжною;

багато грибів у лісі – зима буде дуже суворою.

У народі 11 вересня – свято Федорини вечори, цього дня вкотре зустрічали осінь.

Що не можна робити 11 вересня

У цей день, на думку наших предків, небезпечно мити голову. Якщо не послухати, то цілий рік страждатимете на різні хвороби.

Краще відкласти серйозні справи та великі покупки на другий день – вони закінчаться невдало.

Поганим знаком вважається розбити скляний посуд – до сварки в сім’ї.

Свататися цього дня також не варто – не найкращий час.

Що можна робити 11 вересня

Щоб прожити щасливе життя, сповнене любові та успіху, у цей день потрібно одягти речі жовтого чи золотого кольору.

У народі на Федору зазвичай роблять прибирання в садах і палісадниках, а пасічники готують бджіл до зими.

У давнину в цей день жінки збиралися на капустяни – рубали капусту, квасили її, готували голубці та капустняк.

Щоб сім’я була щасливою, на столі сьогодні обов’язково має стояти страва з капустою.

11 вересня – іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Тетяна, Василь, Петро, ​​Гліб, Андрій, Микола, Климент, Костянтин, Гаврило.

За старим стилем іменини святкує Іван.

Талісманом людини, народженої 11 вересня, є цитрин. Здавна цей камінь вважали за магічний оберег. Цитрін був символом успіху, радості та багатства.