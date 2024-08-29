29 серпня: яка подія згадує сьогодні церкву і чому не можна користуватися ножем та сокирою

День, коли був обезголовлений Іоанн Хреститель

29 серпня (11 вересня за старим стилем) у церковному календарі – Усікнення глави святого пророка Іоанна Хрестителя. Це свято вшановує мученицьку смерть Іоанна Хрестителя, який був обезголовлений за наказом царя Ірода Антипи.

Відповідно до Євангелій, Ірод Антипа ув’язнив Івана Хрестителя за те, що той публічно дорікав Іроду за розлучення з першою дружиною та незаконний шлюб з Іродіадою, дружиною свого брата. Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади, Соломія, танцювала перед гостями і так догодила Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За порадою матері, Саломія попросила голову Іоанна Хрестителя на таці.

Цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом. Віруючі згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іван Хреститель.

А за старим церковним календарем сьогодні відзначають Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас).

Народні прикмети та традиції на 29 серпня

За прикметами дня можна дізнатися погоду найближчими днями та восени:

добра погода вдень – увечері чекай на дощ;

шпаки ще не відлетіли – осінь буде сухою;

жаби голосно квакають – до тепла;

на заході сонця чути відлуння – до потепління;

граки почали ритися в листі – буде тепла, але дощова погода;

почути грім – до теплої осені.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Вже може бути помітно прохолодніше, особливо вночі. Святому Іоанну Хрестителю здавна молилися про звільнення від головного болю.

Що не можна робити 29 серпня

У народі 29 серпня – свято Усікнення, воно має свої особливі заборони.

Так як цього дня згадують мученицьку смерть Іоанна, то веселощі та шум перебувають під забороною. Слід утримуватись і в усьому іншому – їжі, розвагах.

У народі вважається, що у цей день не можна користуватися ножем, особливо якщо потрібно нарізати щось кругле – наприклад, хліб, капусту, буряк. За повір’ями, людина тоді бере на себе гріхи вбивць Іоанна Предтечі. З цієї причини слід уникати продуктів червоного кольору – вони символізують кров Хрестителя.

Також забороняється брати до рук сокири чи лопати.

Не можна їсти м’ясні продукти, рибу, сир.

Що можна робити 29 серпня

Цього дня добре піти до церкви чи можна помолитися вдома за упокій усіх загиблих героїв – захисників України.

Треба зайнятися богоугодними справами – наприклад, допомогти близьким та незнайомим людям, подати милостиню. Вважається, що якщо до вас у день пам’яті Іоанна Предтечі прибилася бездомна тварина, то її потрібно обов’язково дати притулок.

29 серпня: іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначає Іван.

За старим стилем іменини святкують Олександр, Яків, Ганна.

Талісманом людини, народженої 29 серпня, є гематит. Це популярний камінь, з якого виготовляють прикраси. Здавна вірили, що гематит допомагає розкрити свої справжні почуття.