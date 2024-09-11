Магнітні бурі: що чекає на метеозалежних людей 11 вересня

З вівторка Землю накрила шестибальна магнітна буря, яка не вщухне і сьогодні. Магнітна буря такої сили може вплинути на самопочуття людей.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у середу, 11 вересня, на Землі продовжиться сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень).
Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров’я всіх людей. У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями і порушеннями мозкового кровообігу. Тож цього дня слід приділити особливу увагу своєму здоров’ю.
Також магнітна буря такого рівня може бути причиною відключення радіозв’язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин.
Поради медиків
Оскільки багато людей під час магнітних бур зазнають погіршення стану здоров’я, медики радять:
- дотримуватися режиму дня;
- вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин на добу);
- повноцінно та регулярно харчуватися з додаванням до раціону свіжих овочів та фруктів;
- пити достатньо води;
- не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею;
- дихати свіжим повітрям – у дворі, парку, за містом;
- провітрювати приміщення;
- зменшити психоемоційне та фізичне навантаження;
- при погіршенні самопочуття звертатися до лікарів.