Магнітні бурі: що чекає на метеозалежних людей 11 вересня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у середу, 11 вересня, на Землі продовжиться сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень).

Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров’я всіх людей. У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями і порушеннями мозкового кровообігу. Тож цього дня слід приділити особливу увагу своєму здоров’ю.

Також магнітна буря такого рівня може бути причиною відключення радіозв’язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин.

Поради медиків

Оскільки багато людей під час магнітних бур зазнають погіршення стану здоров’я, медики радять: