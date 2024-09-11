11 вересня: день кривавого теракту та пам’яті бібліотек

Свята 11 вересня

Всесвітній день боротьби з тероризмом

Цей день було встановлено в пам’ять жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку та Вашингтоні. Метою цього дня є підвищення поінформованості про загрозу тероризму та пам’ять тих, хто постраждав від терористичних актів.

Тероризм становить серйозну загрозу для суспільства, оскільки він включає насильницькі дії, такі як вибухи, викрадення людей, вбивства і захоплення заручників. Боротьба з тероризмом спрямована на своєчасне виявлення та запобігання терористичній діяльності, а також мінімізацію її наслідків. Цей день нагадує нам про важливість міжнародного співробітництва у боротьбі з тероризмом та необхідність підтримки жертв терактів.

День пам’яті бібліотек

Цей день був заснований для пам’яті жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року та для наголошення на важливої ​​ролі бібліотек у збереженні історії, знань та спільноти. Ініціатором цього дня був Білл Ербес, помічник директора публічної бібліотеки Бенсенвіля у штаті Іллінойс. Він бачив цей день як можливість для бібліотек стати символами свободи та знань, протистояти силам ненависті та тероризму. Американська бібліотечна асоціація підтримала цю ініціативу, закликавши бібліотеки по всій країні вшанувати пам’ять жертв трагедії хвилиною мовчання, провести меморіальні заходи та приєднатися до освітніх програм.

Цього дня бібліотеки часто залишаються відкритими протягом 24 годин, пропонуючи членам товариства простір для роздумів та участі у спеціальних заходах, таких як читання пам’яті, пильнування при свічках та виставки. Освітні програми також є важливою частиною цього дня, сприяючи порозумінню та згуртованості суспільства.

Що ще відбувалося у світі 11 вересня

9 рік – відбувається битва у Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією;

813 рік – імператор франків Карл I Великий коронує свого сина, Людовіка I Благочестивого, своїм співправителем та спадкоємцем;

1098 рік – надходить лист-прохання ватажків Першого походу папі Урбану II про благословення на Хрестовий похід до Єрусалиму;

1297 рік – у битві біля Стерлінга (Шотландське королівство) шотландці під керівництвом Вільяма Уоллеса «Хоробре Серце» розбивають війська англійського короля Едуарда I;

1390 рік – лицарі Тевтонського ордену розпочинають облогу Вільнюса під час громадянської війни у ​​Великому князівстві Литовському;

1565 – османські війська відступають від Мальти, припинивши Велику облогу Мальти;

1709 рік – герцог Мальборський та австрійський принц Євген розбивають французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці;

1714 рік – французькі та іспанські війська окупують Барселону під час війни за іспанську спадщину;

1773 рік – Бенджамін Франклін записує: «Ніколи не було доброї війни чи поганого світу»;

1777 рік – американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великобританії у битві при Брендівайні під час Революційної війни;

1789 – Александер Гамілтон стає першим секретарем Казначейства США;

1831 рік – Чарльз Дарвін зустрічається з капітаном Фітцроєм у Плімуті;

1888 рік – на відкритті промислової виставки в Торонто проводять перший у світі запис людського голосу;

1919 рік – Армія УНР звільняє Умань та Христинівку від більшовиків;

1943 рік – закінчується героїчна битва біля села Новий Загоров подружжя УПА з німцями та власівцями;

1943 рік – створюють державний український хор імені Григорія Верьовки;

1993 рік – у Києві відкривають пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 рр.;

1997 рік – Європейська конвенція з прав людини набирає чинності для України;

2001 рік – у США відбувається терористичний акт 11 вересня 2001 року;

2011 рік – Національний меморіал та музей 11 вересня відкривається до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 рік – внаслідок пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.

Цього дня народилися: