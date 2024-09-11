День, когда опасно мыть голову и начинать новые дела: церковный праздник, приметы и запреты 11 сентября

Изменила мужу и ушла в монастырь: история преподобной Феодоры Александрийской

11 сентября по новому церковному календарю (23 сентября по старому) – день памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Феодора жила в Александрии, в V веке и была замужем. Как-то ее внимания стал домогаться юноша, женщина не устояла перед ним и изменила мужу. Затем, испугавшись, Феодора решила укрыться в монастыре, чтобы искупить грех. Но пошла не в женский, а в мужской, переодевшись мужчиной – чтобы муж не смог ее отыскать.

В монастыре святая провела 8 лет – все время трудилась, бралась за самую тяжелую работу, постилась и молилась по ночам. Как-то ей довелось на несколько дней покинуть обитель по делам и в одной из гостиниц ее внимания стала требовать дочь хозяина – она приняла Феодору за юношу. Монахиня отказала девушке, за что та ей отомстила – родила незаконно ребенка и оклеветала Феодору.

Святая покорно взяла на себя и это испытание: взяла чужого младенца и 7 лет жила с ним в шалаше возле монастыря. Игумен сжалился и велел вернуться ей в монастырь с мальчиком. После этого Феодора прожила еще два года и умерла. Тогда монахи и узнали, что она была женщиной. Все обидевшие ее тут же покаялись. Супруг Феодоры, узнав об этом, также принял постриг в этом монастыре, а мальчик, которого воспитывала святая, позже стал его игуменом.

В молитвах к святой Феодоре просят дать сил и терпения вынести жизненные испытания, прощения и покаяния.

По старому церковному стилю сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи.

О чем говорят приметы на 11 сентября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима и урожай:

если в этот день еще летают пчелы – зима придет поздно;

озимые поднялись – будет хороший урожай;

дождь в этот день – ненастье будет затяжным;

много грибов в лесу – зима будет очень суровой.

В народе 11 сентября – праздник Федорины вечерки, в этот день в очередной раз встречали осень.

Что нельзя делать 11 сентября

В этот день, по мнению наших предков, опасно мыть голову. Если не послушать, то целый год будете страдать различными болезнями.

Лучше отложить какие-либо серьезные дела и крупные покупки на другой день – они закончатся неудачно.

Плохим знаком считается разбить стеклянную посуду – к ссоре в семье.

Свататься в этот день также не стоит – не самое благоприятное время.

Что можно делать 11 сентября

Чтобы прожить счастливую жизнь, полную любви и успеха, в этот день нужно надеть вещи желтого или золотого цвета.

В народе на Федору обычно делают уборку в садах и палисадниках, а пасечники готовят пчел к зиме.

В старину в этот день женщины собирались на капустники – рубили капусту, квасили ее, готовили голубцы и капустняк.

Чтобы семья была счастлива, на столе сегодня обязательно должно стоять блюдо с капустой.

11 сентября – именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Татьяна, Василий, Петр, Глеб, Андрей, Николай, Климент, Константин, Гавриил.

По старому стилю именины празднует Иван.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. Издавна этот камень считали магическим оберегом. Цитрин являлся символом успеха, радости и богатства.