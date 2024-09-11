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День, когда опасно мыть голову и начинать новые дела: церковный праздник, приметы и запреты 11 сентября

День, когда опасно мыть голову и начинать новые дела: церковный праздник, приметы и запреты 11 сентября

Какой церковный праздник отмечают в Украине сегодня, 11 сентября, по новому и старому календарю и какие приметы связаны с этим днем, читайте в материале «Одесской жизни».

Изменила мужу и ушла в монастырь: история преподобной Феодоры Александрийской

11 сентября по новому церковному календарю (23 сентября по старому) – день памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Феодора жила в Александрии, в V веке и была замужем. Как-то ее внимания стал домогаться юноша, женщина не устояла перед ним и изменила мужу. Затем, испугавшись, Феодора решила укрыться в монастыре, чтобы искупить грех. Но пошла не в женский, а в мужской, переодевшись мужчиной – чтобы муж не смог ее отыскать.

В монастыре святая провела 8 лет – все время трудилась, бралась за самую тяжелую работу, постилась и молилась по ночам. Как-то ей довелось на несколько дней покинуть обитель по делам и в одной из гостиниц ее внимания стала требовать дочь хозяина – она приняла Феодору за юношу. Монахиня отказала девушке, за что та ей отомстила – родила незаконно ребенка и оклеветала Феодору.

Святая покорно взяла на себя и это испытание: взяла чужого младенца и 7 лет жила с ним в шалаше возле монастыря. Игумен сжалился и велел вернуться ей в монастырь с мальчиком. После этого Феодора прожила еще два года и умерла. Тогда монахи и узнали, что она была женщиной. Все обидевшие ее тут же покаялись. Супруг Феодоры, узнав об этом, также принял постриг в этом монастыре, а мальчик, которого воспитывала святая, позже стал его игуменом.

В молитвах к святой Феодоре просят дать сил и терпения вынести жизненные испытания, прощения и покаяния.

По старому церковному стилю сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи.

О чем говорят приметы на 11 сентября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима и урожай:

  • если в этот день еще летают пчелы – зима придет поздно;
  • озимые поднялись – будет хороший урожай;
  • дождь в этот день – ненастье будет затяжным;
  • много грибов в лесу – зима будет очень суровой.

В народе 11 сентября – праздник Федорины вечерки, в этот день в очередной раз встречали осень.

Что нельзя делать 11 сентября

  • В этот день, по мнению наших предков, опасно мыть голову. Если не послушать, то целый год будете страдать различными болезнями.
  • Лучше отложить какие-либо серьезные дела и крупные покупки на другой день – они закончатся неудачно.
  • Плохим знаком считается разбить стеклянную посуду – к ссоре в семье.
  • Свататься в этот день также не стоит – не самое благоприятное время.

Что можно делать 11 сентября

  • Чтобы прожить счастливую жизнь, полную любви и успеха, в этот день нужно надеть вещи желтого или золотого цвета.
  • В народе на Федору обычно делают уборку в садах и палисадниках, а пасечники готовят пчел к зиме.
  • В старину в этот день женщины собирались на капустники – рубили капусту, квасили ее, готовили голубцы и капустняк.
  • Чтобы семья была счастлива, на столе сегодня обязательно должно стоять блюдо с капустой.

11 сентября – именины сегодня

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Татьяна, Василий, Петр, Глеб, Андрей, Николай, Климент, Константин, Гавриил.
  • По старому стилю именины празднует Иван.

Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. Издавна этот камень считали магическим оберегом. Цитрин являлся символом успеха, радости и богатства.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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