День, когда опасно мыть голову и начинать новые дела: церковный праздник, приметы и запреты 11 сентября

Какой церковный праздник отмечают в Украине сегодня, 11 сентября, по новому и старому календарю и какие приметы связаны с этим днем, читайте в материале «Одесской жизни».
Изменила мужу и ушла в монастырь: история преподобной Феодоры Александрийской
11 сентября по новому церковному календарю (23 сентября по старому) – день памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
Феодора жила в Александрии, в V веке и была замужем. Как-то ее внимания стал домогаться юноша, женщина не устояла перед ним и изменила мужу. Затем, испугавшись, Феодора решила укрыться в монастыре, чтобы искупить грех. Но пошла не в женский, а в мужской, переодевшись мужчиной – чтобы муж не смог ее отыскать.
В монастыре святая провела 8 лет – все время трудилась, бралась за самую тяжелую работу, постилась и молилась по ночам. Как-то ей довелось на несколько дней покинуть обитель по делам и в одной из гостиниц ее внимания стала требовать дочь хозяина – она приняла Феодору за юношу. Монахиня отказала девушке, за что та ей отомстила – родила незаконно ребенка и оклеветала Феодору.
Святая покорно взяла на себя и это испытание: взяла чужого младенца и 7 лет жила с ним в шалаше возле монастыря. Игумен сжалился и велел вернуться ей в монастырь с мальчиком. После этого Феодора прожила еще два года и умерла. Тогда монахи и узнали, что она была женщиной. Все обидевшие ее тут же покаялись. Супруг Феодоры, узнав об этом, также принял постриг в этом монастыре, а мальчик, которого воспитывала святая, позже стал его игуменом.
В молитвах к святой Феодоре просят дать сил и терпения вынести жизненные испытания, прощения и покаяния.
По старому церковному стилю сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи.
О чем говорят приметы на 11 сентября
Приметы дня говорят о том, какой будет зима и урожай:
- если в этот день еще летают пчелы – зима придет поздно;
- озимые поднялись – будет хороший урожай;
- дождь в этот день – ненастье будет затяжным;
- много грибов в лесу – зима будет очень суровой.
В народе 11 сентября – праздник Федорины вечерки, в этот день в очередной раз встречали осень.
Что нельзя делать 11 сентября
- В этот день, по мнению наших предков, опасно мыть голову. Если не послушать, то целый год будете страдать различными болезнями.
- Лучше отложить какие-либо серьезные дела и крупные покупки на другой день – они закончатся неудачно.
- Плохим знаком считается разбить стеклянную посуду – к ссоре в семье.
- Свататься в этот день также не стоит – не самое благоприятное время.
Что можно делать 11 сентября
- Чтобы прожить счастливую жизнь, полную любви и успеха, в этот день нужно надеть вещи желтого или золотого цвета.
- В народе на Федору обычно делают уборку в садах и палисадниках, а пасечники готовят пчел к зиме.
- В старину в этот день женщины собирались на капустники – рубили капусту, квасили ее, готовили голубцы и капустняк.
- Чтобы семья была счастлива, на столе сегодня обязательно должно стоять блюдо с капустой.
11 сентября – именины сегодня
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Татьяна, Василий, Петр, Глеб, Андрей, Николай, Климент, Константин, Гавриил.
- По старому стилю именины празднует Иван.
Талисманом человека, рожденного 11 сентября, является цитрин. Издавна этот камень считали магическим оберегом. Цитрин являлся символом успеха, радости и богатства.