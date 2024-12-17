День кленового сиропу та День державної виконавчої служби: що ще святкують 17 грудня

Що святкують 17 грудня

День кленового сиропу

Популяризація кленового сиропу як натурального підсолоджувача та частини культурної спадщини певних країн. Цей день нагадує про унікальні властивості сиропу, його користь для здоров’я та застосування в кулінарії. Також він є приводом для підкреслення важливості збереження природних ресурсів і традицій виготовлення продукту.

День братів Райт

Вшанування досягнень братів Райт, які змінили історію авіації. Цей день відзначає перший успішний політ керованого літального апарату, що стало початком розвитку повітряного транспорту. Захід нагадує про значення інновацій, науки та людської наполегливості у досягненні технічного прогресу.

День працівника державної виконавчої служби

Визнання важливості роботи фахівців, які забезпечують виконання судових рішень. Цей день підкреслює професіоналізм та відповідальність працівників у захисті прав громадян і дотриманні законодавства. Також це нагода оцінити їхній внесок у стабільність правової системи держави.

Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості

Привернення уваги до проблеми насильства та дискримінації, з якими стикаються секс-працівниці. Цей день нагадує про необхідність забезпечення їхніх прав, безпеки та гідного ставлення у суспільстві. Він також слугує закликом до боротьби зі стигматизацією та створення умов для захисту найвразливіших груп населення.

Іменини 17 грудня

Які сьогодні іменини: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

Хто з відомих людей народився 17 грудня

1963 рік: український воєначальник, учасник війни на Донбасі, Герой України Сергій Кульчицький;

1975 рік: французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва) Міла Йовович;

1977 рік: канадська акторка і режисерка українського походження, майстерка бойових мистецтв Кетрін Винник (Катерина Анна Винницька).

Пам’ятні дати 17 грудня

1538 рік: Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;

1777 рік: Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік: у Мексиці знаходять камінь із календарем ацтеків;

1885 рік: французький уряд оголошує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік: у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік: на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік: Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік: розпочинає роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1920 рік: летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині — головний аеропорт Голландії);

1957 рік: США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас»;

1962 рік: відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV;

1984 рік: Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах»;

1986 рік: у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1992 рік: у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);

1998 рік: США і Велика Британія завдає авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;

2010 рік: Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

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