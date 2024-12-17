День кленового сиропа и День государственной исполнительной службы: что еще празднуют 17 декабря

Что празднуют 17 декабря

День кленового сиропа

Популяризация кленового сиропа как натурального подсластителя и части культурного наследия определенных стран. Этот день напоминает об уникальных свойствах сиропа, его пользе для здоровья и применения в кулинарии. Также он является поводом для подчеркивания важности сохранения природных ресурсов и традиций изготовления продукта.

День братьев Райт

Чествование достижений братьев Райт, которые изменили историю авиации. Этот день отмечает первый успешный полет управляемого летательного аппарата, что стало началом развития воздушного транспорта. Мероприятие напоминает о значении инноваций, науки и человеческой настойчивости в достижении технического прогресса.

День работника государственной исполнительной службы

Признание важности работы специалистов, обеспечивающих исполнение судебных решений. Этот день подчеркивает профессионализм и ответственность работников в защите прав граждан и соблюдении законодательства. Также это возможность оценить их вклад в стабильность правовой системы государства.

Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости

Привлечение внимания к проблеме насилия и дискриминации, с которыми сталкиваются секс-работницы. Этот день напоминает о необходимости обеспечения их прав, безопасности и достойного отношения в обществе. Он также служит призывом к борьбе со стигматизацией и созданию условий для защиты уязвимых групп населения.

Именины 17 декабря

Какие сегодня именины: Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

Кто из известных людей родился 17 декабря

1963 год: украинский военачальник, участник войны на Донбассе, Герой Украины Сергей Кульчицкий;

1975 год: французская и американская актриса украинского происхождения (уроженка Киева) Мила Йовович;

1977 год: канадская актриса и режиссер украинского происхождения, мастер боевых искусств Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая).

Памятные даты 17 декабря

1538 год: Папа Римский Павел III отлучает от Церкви английского короля Генриха VIII;

1777 год: Франция признает независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки);

1790 год: в Мексике находят камень с календарем ацтеков;

1885 год: французское правительство объявляет об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке;

1895 год: в США получили патент на машину для производства шпагата;

1897 год: на Харьковском паровозостроительном заводе строят первый украинский паровоз;

1903 год: Орвилл Райт совершает первый в мире полет на самолете, тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером;

1917 год: начинает работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который поддержал Украинскую Центральную Раду;

1920 год: аэродром Схипхол в Амстердаме начинают использовать для приема самолетов гражданской авиации (ныне — главный аэропорт Голландии);

1957 год: США проводят первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас»;

1962 год: происходит первое выступление Beatles на телевидении — на канале Granada TV;

1984 год: Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического строя в других суверенных государствах»;

1986 год: в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществляют одновременную пересадку сердца, печени и легких;

1992 год: в Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписывают Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли — (NAFTA);

1998 год: США и Великобритания наносит авиационные удары по Ираку под предлогом отказа того сотрудничать со специальной комиссией ООН по вопросу контроля над иракским вооружением;

2010 год: Европейский Союз официально одобряет заявку Черногории о вступлении в Европейский Союз.

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