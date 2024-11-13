Новини Одеси та Одеської області

День Іоанна Золотоуста: чому сьогодні не можна приймати подарунки

День Іоанна Золотоуста: чому сьогодні не можна приймати подарунки

Сьогодні, 13 листопада, за новим церковним календарем (26 листопада за старим стилем) православна церква вшановує пам’ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Розповідаємо про традиції, прикмети та заборони цього дня.

Святитель Іоанн Златоуст: мав дар проповідника

Святитель Іоанн Златоуст жив у IV столітті в Антіохії. Він був родом із багатої сім’ї, здобув гарну освіту і у свій час працював адвокатом. Тоді ж здобув собі славу неперевершеного оратора. У 25 років Іван прийняв християнство і хрестився, а після цього вирушив у пустелю – пізнавати Боже вчення, і провів там чотири роки, два з них – у мовчанні. Повернувшись до рідного міста, Іван прийняв сан священика.

У 397 році, після декількох років служіння в Антіохії, Іван був призначений архієпископом Константинопольським (Царьградським), найвищою церковною посадою в імперії. Цей період життя був періодом великих викликів. Його обрання стало певною мірою несподіваним, тому що він мав репутацію проповідника (за цей талант він і отримав прізвисько Златоуст) і не боявся критикувати навіть самого імператора. Однак його обрання було пов’язане з необхідністю боротьби за чистоту християнського віровчення, оскільки в цей час Царгород страждав від моральних та релігійних проблем.

Раніше ми розповідали, ким був святий. Іоанн Богослов

Іоанн допомагав будувати лікарні, створював благодійні заклади. Однак його рішучість у проведенні реформ та невдоволенні церковною аристократією та імператорським двором призвели до конфліктів з багатьма впливовими людьми. У 403 році Івана Златоуста було вигнано з Царгорода під тиском імператриці Євдокії, яка була незадоволена його виступами проти розкоші і марнотратства. Після вигнання Іван був засланий у Кукісію, де зазнав численних страждань, у тому числі поганих умов життя, і помер у 407 році.

Поховали Івана в поселенні Комани (неподалік Сухума), але в 438 році на прохання парафіян мощі єпископа перенесли до Константинополя (нині Стамбул). Нині вони перебувають у соборі Святого Георгія Побідоносця, поряд із мощами Григорія Богослова та Василя Великого.

За старим (юліанським) календарем сьогодні день пам’яті Никодима та Спиридона Києво-Печерських, а також святого праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального.

Прикмети на 13 листопада: якою буде зима?

Листопад в Одесі, жовте листя

За прикметами дня судять, якими будуть погода найближчим часом та зима:

  • дрібний дощ – негода затягнеться надовго;
  • сильний вітер – до похолодання;
  • зірки яскраві – зима буде без сльоти та сильних морозів;
  • горобці цвірінькають – до тепла;
  • снігирі почали співати – скоро будуть морози;
  • багато листя на деревах – зима буде затяжною.

У народному календарі 13 листопада – свято Іван Златоуст. У народі вважається, що з цього дня вся природа завмирає та занурюється у сон.

Вибір редакції: Нова Богородиця: афера з економічним обґрунтуванням

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна злословити, навіть у думках, інакше Господь перестане слухати вас.
  • Не слід позичати гроші, тому що разом з ними ви віддасте свій фінансовий добробут і надовго залишитеся без грошей.
  • А ще за народними прикметами сьогодні не можна приймати будь-які подарунки як винагороду за свою працю, адже святитель Іоанн був безкорисливою людиною, і всі справи його були благодійними.

Що можна робити сьогодні

  • Вранці важливо піти в храм і помолитися Іоанну Золотоусту. Зазвичай його просять про захист від хвороб та злиднів.
  • Будь-яка подорож, яка розпочалася цього дня, буде вдалою.

Хто відзначає іменини 13 листопада

  • Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Герман.
  • За старим стилем день ангела у Гавриїла, Георгія, Григорія, Дмитра, Костянтина, Михайла, Миколи, Пантелеймона, Пантелея, Петра, Сергія, Федора.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk