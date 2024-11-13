День Іоанна Золотоуста: чому сьогодні не можна приймати подарунки

Святитель Іоанн Златоуст: мав дар проповідника

Святитель Іоанн Златоуст жив у IV столітті в Антіохії. Він був родом із багатої сім’ї, здобув гарну освіту і у свій час працював адвокатом. Тоді ж здобув собі славу неперевершеного оратора. У 25 років Іван прийняв християнство і хрестився, а після цього вирушив у пустелю – пізнавати Боже вчення, і провів там чотири роки, два з них – у мовчанні. Повернувшись до рідного міста, Іван прийняв сан священика.

У 397 році, після декількох років служіння в Антіохії, Іван був призначений архієпископом Константинопольським (Царьградським), найвищою церковною посадою в імперії. Цей період життя був періодом великих викликів. Його обрання стало певною мірою несподіваним, тому що він мав репутацію проповідника (за цей талант він і отримав прізвисько Златоуст) і не боявся критикувати навіть самого імператора. Однак його обрання було пов’язане з необхідністю боротьби за чистоту християнського віровчення, оскільки в цей час Царгород страждав від моральних та релігійних проблем.

Раніше ми розповідали, ким був святий. Іоанн Богослов

Іоанн допомагав будувати лікарні, створював благодійні заклади. Однак його рішучість у проведенні реформ та невдоволенні церковною аристократією та імператорським двором призвели до конфліктів з багатьма впливовими людьми. У 403 році Івана Златоуста було вигнано з Царгорода під тиском імператриці Євдокії, яка була незадоволена його виступами проти розкоші і марнотратства. Після вигнання Іван був засланий у Кукісію, де зазнав численних страждань, у тому числі поганих умов життя, і помер у 407 році.

Поховали Івана в поселенні Комани (неподалік Сухума), але в 438 році на прохання парафіян мощі єпископа перенесли до Константинополя (нині Стамбул). Нині вони перебувають у соборі Святого Георгія Побідоносця, поряд із мощами Григорія Богослова та Василя Великого.

За старим (юліанським) календарем сьогодні день пам’яті Никодима та Спиридона Києво-Печерських, а також святого праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального.

Прикмети на 13 листопада: якою буде зима?

За прикметами дня судять, якими будуть погода найближчим часом та зима:

дрібний дощ – негода затягнеться надовго;

сильний вітер – до похолодання;

зірки яскраві – зима буде без сльоти та сильних морозів;

горобці цвірінькають – до тепла;

снігирі почали співати – скоро будуть морози;

багато листя на деревах – зима буде затяжною.

У народному календарі 13 листопада – свято Іван Златоуст. У народі вважається, що з цього дня вся природа завмирає та занурюється у сон.

Що не можна робити сьогодні

Не можна злословити, навіть у думках, інакше Господь перестане слухати вас.

Не слід позичати гроші, тому що разом з ними ви віддасте свій фінансовий добробут і надовго залишитеся без грошей.

А ще за народними прикметами сьогодні не можна приймати будь-які подарунки як винагороду за свою працю, адже святитель Іоанн був безкорисливою людиною, і всі справи його були благодійними.

Що можна робити сьогодні

Вранці важливо піти в храм і помолитися Іоанну Золотоусту. Зазвичай його просять про захист від хвороб та злиднів.

Будь-яка подорож, яка розпочалася цього дня, буде вдалою.

Хто відзначає іменини 13 листопада