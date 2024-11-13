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Чи варто сьогодні брати ліки від тиску: прогноз магнітних бур на 13 листопада

Чи варто сьогодні брати ліки від тиску: прогноз магнітних бур на 13 листопада

У середу, 13 листопада, очікуються помірні магнітні бурі, які не матимуть істотного впливу на самопочуття людей.

Сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому і стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

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