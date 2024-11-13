День Иоанна Златоуста: почему сегодня нельзя принимать подарки

Святитель Иоанн Златоуст: обладал даром проповедника

Святитель Иоанн Златоуст жил в IV веке в Антиохии. Он был родом из богатой семьи, получил хорошее образование и одно время работал адвокатом. Тогда же заработал себе славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн принял христианство и крестился, а после этого отправился в пустыню – познавать Божье учение, и провел там четыре года, два из них – в молчании. Вернувшись в родной город, Иоанн принял сан священника.

В 397 году, после нескольких лет служения в Антиохии, Иоанн был назначен архиепископом Константинопольским (Царьградским), высшей церковной должностью в империи. Этот период его жизни был периодом больших вызовов. Его избрание стало в некоторой степени неожиданным, потому что он имел репутацию проповедника (за этот талант он и получил прозвище Златоуст) и не боялся критиковать даже самого императора. Однако его избрание было связано с необходимостью борьбы за чистоту христианского вероучения, поскольку в это время Царьград страдал от нравственных и религиозных проблем.

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Иоанн помогал строить больницы, создавал благотворительные учреждения. Однако его решимость в проведении реформ и недовольстве церковной аристократией и императорским двором привели к конфликтам со многими влиятельными людьми. В 403 году Иван Златоуст был изгнан из Царьграда под давлением императрицы Евдокии, которая была недовольна его выступлениями против роскоши и расточительства. После изгнания Иван был сослан в Кукисию, где испытал многочисленные страдания, в том числе плохие условия жизни, и умер в 407 году.

Похоронили Иоанна в поселении Команы (недалеко от Сухума), но в 438 году по просьбе прихожан мощи епископа перенесли в Константинополь (ныне Стамбул). Сейчас они находятся в соборе Святого Георгия Победоносца, рядом с мощами Григория Богослова и Василия Великого.

По старому (юлианскому) календарю сегодня день памяти Никодима и Спиридона Киево-Печерских, а также святого праведного Петра (Калнышевского) Многострадального.

Приметы на 13 ноября: какой будет зима?

По приметам дня судят, какими будут погода в ближайшее время и зима:

мелкий дождь – непогода затянется надолго;

сильный ветер – к похолоданию;

звезды яркие – зима будет без слякоти и сильных морозов;

воробьи чирикают – к теплу;

снегири начали петь – скоро будут морозы;

много листьев на деревьях – зима будет затяжной.

В народном календаре 13 ноября – праздник Иван Златоуст. В народе считается, что с этого дня вся природа замирает и погружается в сон.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя злословить, даже мысленно, иначе Господь перестанет слушать вас.

Не следует давать деньги в долг, потому что вместе с ними вы отдадите свое финансовое благополучие и надолго останетесь без денег.

А еще по народным приметам сегодня нельзя принимать какие-либо подарки в качестве вознаграждения за свой труд, ведь святитель Иоанн был бескорыстным человеком, и все дела его были благотворительными.

Что можно делать сегодня

Утром важно пойти в храм и помолиться Иоанну Златоусту. Обычно его просят о защите от болезней и нищеты.

Любое путешествие, которое началось в этот день, будет удачным.

Кто отмечает именины 13 ноября