День гідності, серця та хліба: головні свята сьогодні, 16 жовтня

Свята 16 жовтня

Всесвітній день гідності

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про права людини та забезпеченню поваги до гідності кожної людини. Ідея цього дня полягає в тому, щоб усі люди мали змогу жити з гідністю, без страху та дискримінації. Цей день був заснований у 1948 році Радою ООН з прав людини та став важливим символом боротьби за права людини в усьому світі. Щороку має свою тематику, яка підкреслює різні аспекти гідності та прав людини.

Всесвітній день реанімації серця

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про серцево-

судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевому нападі. Основна мета цього дня – підвищити поінформованість населення про серцево-судинні захворювання та надати знання про техніку серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу.

Міжнародний день займенників

Було засновано у 2018 році. Це міжнародна ініціатива, яка наголошує на важливості використання займенників, з якими люди себе ідентифікують. День наголошує на важливості визнання та поваги до особистих займенників як ключового аспекту людської гідності.

Міжнародний день ремонту

Цей день присвячений підвищенню поінформованості щодо важливості ремонту та обслуговування техніки та обладнання. Це також чудовий час, щоб знайти нові ідеї для власного будинку або офісу, використовуючи ремонт як спосіб покращити свій простір.

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Всесвітній день хліба

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про важливість хліба для здоров’я та благополуччя людей у ​​всьому світі. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей, його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.

Всесвітній день здорового харчування

Метою цього дня є підвищення поінформованості про важливість збалансованого харчування та правильний раціон для здоров’я. Важливим аспектом цього дня є інформування людей про користь здорового харчування для профілактики хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні хвороби та ожиріння.

Всесвітній день хребта

Цей день був заснований в 2008 році і має на меті підвищити поінформованість про важливість здоров’я хребта та популяризувати профілактичні заходи щодо його збереження. Метою цього дня є підвищення поінформованості щодо важливості здоров’я хребта та популяризація профілактичних заходів щодо його збереження. Святкування включає різні заходи, такі як освітні семінари, інформаційні кампанії та медичні консультації, які допомагають людям дізнатися більше про правильне положення тіла, фізичну активність та інші аспекти збереження здоров’я хребта.

Всесвітній день поширення інформації про алергію

Цей день спрямований на підвищення поінформованості про алергію, її симптоми, методи діагностики та лікування. Метою цього дня є забезпечення більшої уваги проблемі алергій серед населення та медичних працівників, а також підтримка та підтримка людей, які страждають на алергії.

День керівника (шефа чи боса)

Цей день присвячений вшануванню та визнанню важливості ролі керівника в організації та компанії. Це свято було засноване 1958 року Патрицією Гарроуз у США, коли вона була співробітником компанії State Farm Insurance в Іллінойсі. Вона вирішила організувати цей день, щоб наголосити на важливості керівництва та підтримки, яку вони надають своїм працівникам.

Всесвітній день продовольства

Це свято було встановлено Організацією Об’єднаних Націй з питань забезпечення та сільському господарству (ФАО) у 1979 році. Мета цього дня – підвищити поінформованість про проблеми голоду та недоїдання, сприяти зусиллям у боротьбі з ними та наголосити на важливості забезпечення продовольчої безпеки.

Всесвітній день анестезіолога

Цей день присвячений пам’яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, що відбулася 1846 року. Це святкування допомагає підвищити поінформованість про важливість анестезіології та відзначити досягнення анестезіологів у медицині.

Пам’ятні дати 16 жовтня

1596 рік – починається Берестейський церковний собор;

1793 рік – страчена Марія-Антуанетта «вдова Капет», королева Франції, дружина Людовіка XVI та мати Людовіка XVII;

1813 рік – починається «Битва народів» (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії та Швеції;

1843 – ірландський математик Вільям Ровен Гамільтон відкриває формулу множення кватерніонів;

1946 рік – за вироком Нюрнберзького трибуналу в Нюрнберзькій в’язниці стратять нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус);

1964 рік – Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1978 рік – Іван Павло II (до інтронізації – Кароль Юзеф Войтила) стає 264-м Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523 року, одним із наймолодших понтифіків в історії та першим папою слов’янського походження;

1987 рік – у Львові створюють Товариство Лева;

2005 рік – у Сан Луїсі (Аргентина) завершується Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ.

Цього дня народилися: