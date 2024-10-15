День фармацевта та день миття рук: що ще святкують 15 жовтня

День фармацевта (День аптекаря)

День відзначення важливої ролі фармацевтів у системі охорони здоров’я. Він підкреслює їхній внесок у забезпечення людей ліками, консультації щодо їх використання та загальне підтримання здоров’я населення. Це також нагадування про необхідність постійного навчання та підвищення кваліфікації для надання якісної допомоги.

Всесвітній день миття рук

День, який покликаний нагадати про важливість правильної гігієни рук як ефективного засобу запобігання інфекційним захворюванням. Мета заходів полягає в підвищенні обізнаності населення щодо гігієни та заохоченні регулярного миття рук із милом, особливо у громадських місцях.

День здоров’я молочної залози

Приділення уваги здоров’ю молочної залози та профілактиці захворювань, пов’язаних із нею. Інформування населення про методи самодіагностики, важливість регулярних медичних обстежень і своєчасне виявлення проблем. День спрямований на підвищення обізнаності та боротьбу з захворюваннями, такими як рак грудей.

День мопса

Неформальне вшанування улюбленої породи собак, яка відома своїм дружелюбним характером і комічним виглядом. Власники мопсів використовують цей день для того, щоб поділитися радістю від спілкування зі своїми вихованцями, а також для популяризації відповідального ставлення до тварин.

Всесвітній день студента

Визнання ролі студентів у суспільстві та їхнього внеску в науковий, культурний та соціальний розвиток. Це день, коли увагу приділяють правам студентів, їхньому навчанню, можливостям та викликам, з якими вони стикаються під час здобуття освіти.

День втраченої дитини

Нагадування про важливість проблеми зниклих дітей та підтримка сімей, які стикаються з цією трагедією. Метою є підвищення обізнаності громадськості про заходи щодо пошуку дітей, запобігання викраденням і надання психологічної допомоги сім’ям.

Міжнародний день сільських жінок

Присвячений визнанню ролі жінок у сільській місцевості, їхнього внеску в розвиток аграрної економіки та забезпечення продовольчої безпеки. День також підкреслює труднощі, з якими стикаються сільські жінки, зокрема в доступі до освіти, медичної допомоги та інших базових ресурсів.

Міжнародний день білої тростини

Привернення уваги до проблем людей з вадами зору та підвищення обізнаності про використання білої тростини як символа незалежності та мобільності. Мета полягає в підвищенні рівня підтримки для людей з інвалідністю та створенні безбар’єрного середовища для їхньої інтеграції в суспільство.

Іменини 15 жовтня

Які сьогодні іменини: Денис, Дмитро, Іван, Семен.

Хто з відомих людей народився 15 жовтня

1905 рік: український хімік-аналітик Анатолій Бабко;

1960 рік: український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч Євген Комаровський;

1975 рік: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пам’ятні дати 15 жовтня

1583 рік: українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік: засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому;

1815 рік: починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці;

1840 рік: прах Наполеона перевозять з острова Святої Єлени до Королівства Франція;

1894 рік: у Французькій республіці заарештували Альфреда Дрейфуса, якого звинувачували в шпигунстві;

1981 рік: заснували американський гурт Metallica;

1995 рік: Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 рік: Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу;

2005 рік: в Києві на Хрещатику відбувається масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

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