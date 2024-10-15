День фармацевта и день мытья рук: что еще празднуют 15 октября

День фармацевта (День аптекаря)

День празднования важной роли фармацевтов в системе здравоохранения. Он подчеркивает их вклад в обеспечение людей лекарствами, консультации по их использованию и общее поддержание здоровья населения. Это также напоминание о необходимости постоянного обучения и повышения квалификации для оказания качественной помощи.

Всемирный день мытья рук

День, который призван напомнить о важности правильной гигиены рук как эффективного средства предотвращения инфекционных заболеваний. Цель мероприятий заключается в повышении осведомленности населения о гигиене и поощрении регулярного мытья рук с мылом, особенно в общественных местах.

День здоровья молочной железы

Уделение внимания здоровью молочной железы и профилактике заболеваний, связанных с ней. Информирование населения о методах самодиагностики, важности регулярных медицинских обследований и своевременном выявлении проблем. День направлен на повышение осведомленности и борьбу с заболеваниями, такими как рак груди.

День мопса

Неформальное чествование любимой породы собак, которая известна своим дружелюбным характером и комичным видом. Владельцы мопсов используют этот день для того, чтобы поделиться радостью от общения со своими питомцами, а также для популяризации ответственного отношения к животным.

Всемирный день студента

Признание роли студентов в обществе и их вклада в научное, культурное и социальное развитие. Это день, когда внимание уделяют правам студентов, их обучению, возможностям и вызовам, с которыми они сталкиваются во время получения образования.

День потерянного ребенка

Напоминание о важности проблемы пропавших детей и поддержка семей, которые сталкиваются с этой трагедией. Целью является повышение осведомленности общественности о мерах по поиску детей, предотвращению похищений и оказанию психологической помощи семьям.

Международный день сельских женщин

Посвящен признанию роли женщин в сельской местности, их вклада в развитие аграрной экономики и обеспечение продовольственной безопасности. День также подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются сельские женщины, в частности в доступе к образованию, медицинской помощи и другим базовым ресурсам.

Международный день белой трости

Привлечение внимания к проблемам людей с недостатками зрения и повышение осведомленности об использовании белой трости как символа независимости и мобильности. Цель заключается в повышении уровня поддержки для людей с инвалидностью и создании безбарьерной среды для их интеграции в общество.

Именины 15 октября

Какие сегодня именины: Денис, Дмитрий, Иван, Иван, Семен.

Кто из известных людей родился 15 октября

1905 год: украинский химик-аналитик Анатолий Бабко;

1960 год: украинский врач, писатель, журналист, общественный деятель Евгений Комаровский;

1975 год: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Памятные даты 15 октября

1583 год: украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;

1615 год: основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем;

1815 год: начинается ссылка императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике;

1840 год: прах Наполеона перевозят с острова Святой Елены в Королевство Франция;

1894 год: во Французской республике арестовали Альфреда Дрейфуса, которого обвиняли в шпионаже;

1981 год: основали американскую группу Metallica;

1995 год: Саддам Хусейн получает 99,96 % голосов на президентских выборах в Ираке;

2003 год: Китайская Народная Республика становится третьим государством после СССР и США, которое успешно отправило человека в космос;

2005 год: в Киеве на Крещатике происходит масштабная драка между националистами и коммунистами.

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