Мовчазні жертви війни: на узбережжі Нацпарку «Тузловські лимани» винесло мертвих дельфінів

Про це повідомив співробітник нацпарку еколог Іван Русєв.

На думку еколога, ці ссавці стали жертвами воєнних дій, «мовчазними жертвами жорстокої війни рашистів проти України».

«Від ворога гинуть не лише люди, а й продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря – дельфіни», – пише він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Івана Русєва, днями море знову винесло на узбережжя Нацпарку дитинча звичайного дельфіна – білобочку, а неподалік Нацпарку, у Грибівці – дельфіна афаліну. Мертвих дельфінів викидало і узбережжя Чорного моря у Болгарії, і Азовських берегах.

Еколог пояснює, що внаслідок використання гідролокаторів або сонарів, що ще діють на деяких російських судах біля Новоросійська та окупованого Криму, створюються потужні хвилі, які негативно впливають на здоров’я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації. та ехолокації, і в результаті вони одержують потужну акустичну травму.

«При ураженні органів навігації та слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично «сліпими». Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль за середовищем. «Сліпі» дельфіни перебувають у стресі та паніці, не можуть орієнтуватися у просторі. В результаті вони потрапляють на всілякі перешкоди, у тому числі й міни, що розбиваються об скелі. І головне – такі «паралізовані» дельфіни не можуть полювати на рибу та швидко виснажуються. Ослаблені від удару гідролокаторів дельфіни, «сліпі», в стресовому стані різко втрачають імунітет і стають об’єктом автономного зараження збудниками інфекцій, віруси яких живуть постійно. Це, перш за все, характерний для дельфінів вірус – морбілівірус… Тільки знищення рашистського флоту дасть шанс дельфінам відчути полегшення життя», – пише еколог.

Він також додав, що ті, хто побачив на узбережжі мертвого дельфіна, можуть проінформувати про це екологів за номером 097-576-27-05 у всіх доступних меседжерах.

Стаття на тему: Дельфіни та війна: чому гинуть морські ссавці та як їм допомогти.