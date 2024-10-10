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Церковне свято 10 жовтня: як не забрати тепло з дому

Церковне свято 10 жовтня: як не забрати тепло з дому

Цього дня, 10 жовтня, за новим церковним календарем (23 жовтня за старим) православна церква згадує святих мучеників Євлампію та Євлампію. Про традиції та прикмети дня і яке сьогодні свято відзначають у церкві за старим стилем читайте у матеріалі «Одеського життя».

Святі, яких не зачепив вогонь

Мученики Євлампій та Євлампія – християнські святі, які постраждали за віру. Їхнє життя та мучеництво шануються у православній та католицькій традиціях.

Євлампій та Євлампія були братом та сестрою. Вони жили у IV столітті у місті Нікомідія і були родом із знатної родини. Це були часи правління імператора Максиміліана, язичника, який влаштовував гоніння на християн. Незважаючи на це, Євлампій прийняв християнську віру, а коли імператор видав указ, згідно з яким усі християни мають покинути місто, то просто висміяв його – нібито Максиміліан не захищає підданих, а бореться з ними. Євлампія відразу схопили і відвели на суд. Його сестра, дізнавшись про це, теж прийшла туди, щоб підтримати брата, і сміливо заявила, що вона християнка. Дівчину теж схопили і разом із братом кинули в котел із окропом, але він не завдав їм шкоди. Їх вирішили спалити, але й вогонь не зачепив їх. Тоді юнака стратили, а його сестра відразу померла від горя.

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті мученика Калістратаі дружини його, а також преподобного Саватія.

Що віщує м’яку зиму: прикмети на 10 жовтня

За прикметами цього дня можна судити про те, якими будуть погода найближчим часом, а також зима:

  • гроза у цей день – зима буде м’якою та короткою;
  • дощ зі снігом – буде теплий січень;
  • багато шишок на хвойних – чекай на сильні морози взимку;
  • погода суха та тепла – осінь буде затяжною;
  • різко похолодало – така погода буде ще тиждень.

У народному календарі 10 жовтня – свято Євлампія, Євлампій Зимовказівник.

Що не можна робити 10 жовтня

  • Народні прикмети дня не радять виносити сміття – можна винести фінансову удачу.
  • Не слід цього дня позичати сірники чи свічки – разом із ними можна віддати з дому благополуччя.
  • Не слід носити прикраси – вони будуть притягувати неприємності.

Що можна робити 10 жовтня

  • У Євлампія та Євлампії просять сил у моменти, коли близькі до відчаю. Також святі допомагають зміцнитись у вірі.
  • За народними прикметами 10 жовтня потрібно позбутися старих речей, які вже не можна носити – викинути їх, а краще спалити. Вважається, що таким чином звільняєшся від хвороб та бід. Якщо речі хороші – їх краще віддати нужденним.
  • А ще це сприятливий час для того, щоб зайнятися домашніми справами, особливо рукоділлям.

У кого 10 жовтня іменини сьогодні

  • Іменини сьогодні відзначають Інокентій, Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Яків.
  • За старим стилем іменини святкують Кирило, Марк, Прохор, В’ячеслав, Матвій, Федір, Олександр, Валентин, Іван.

Читайте також: Православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським та юліанським стилями.

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