Церковне свято 10 жовтня: як не забрати тепло з дому

Святі, яких не зачепив вогонь

Мученики Євлампій та Євлампія – християнські святі, які постраждали за віру. Їхнє життя та мучеництво шануються у православній та католицькій традиціях.

Євлампій та Євлампія були братом та сестрою. Вони жили у IV столітті у місті Нікомідія і були родом із знатної родини. Це були часи правління імператора Максиміліана, язичника, який влаштовував гоніння на християн. Незважаючи на це, Євлампій прийняв християнську віру, а коли імператор видав указ, згідно з яким усі християни мають покинути місто, то просто висміяв його – нібито Максиміліан не захищає підданих, а бореться з ними. Євлампія відразу схопили і відвели на суд. Його сестра, дізнавшись про це, теж прийшла туди, щоб підтримати брата, і сміливо заявила, що вона християнка. Дівчину теж схопили і разом із братом кинули в котел із окропом, але він не завдав їм шкоди. Їх вирішили спалити, але й вогонь не зачепив їх. Тоді юнака стратили, а його сестра відразу померла від горя.

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті мученика Калістратаі дружини його, а також преподобного Саватія.

Що віщує м’яку зиму: прикмети на 10 жовтня

За прикметами цього дня можна судити про те, якими будуть погода найближчим часом, а також зима:

гроза у цей день – зима буде м’якою та короткою;

дощ зі снігом – буде теплий січень;

багато шишок на хвойних – чекай на сильні морози взимку;

погода суха та тепла – осінь буде затяжною;

різко похолодало – така погода буде ще тиждень.

У народному календарі 10 жовтня – свято Євлампія, Євлампій Зимовказівник.

Що не можна робити 10 жовтня

Народні прикмети дня не радять виносити сміття – можна винести фінансову удачу.

Не слід цього дня позичати сірники чи свічки – разом із ними можна віддати з дому благополуччя.

Не слід носити прикраси – вони будуть притягувати неприємності.

Що можна робити 10 жовтня

У Євлампія та Євлампії просять сил у моменти, коли близькі до відчаю. Також святі допомагають зміцнитись у вірі.

За народними прикметами 10 жовтня потрібно позбутися старих речей, які вже не можна носити – викинути їх, а краще спалити. Вважається, що таким чином звільняєшся від хвороб та бід. Якщо речі хороші – їх краще віддати нужденним.

А ще це сприятливий час для того, щоб зайнятися домашніми справами, особливо рукоділлям.

У кого 10 жовтня іменини сьогодні

Іменини сьогодні відзначають Інокентій, Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Яків.

За старим стилем іменини святкують Кирило, Марк, Прохор, В’ячеслав, Матвій, Федір, Олександр, Валентин, Іван.

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