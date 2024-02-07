День 7 лютого: сьогодні Одеса отримала своє сучасне ім’я

У середу, 7 лютого 2024 року, у світі відзначаються різні свята, як серйозні – День читання вголос, так і чудернацьки, такі як День вогнегасника. А ще цього дня Одеса стала саме Одесою.
7 лютого вперше згадується назва Одеса
7 лютого – дата, коли наше місто вперше згадано під його сучасною назвою – Одеса. В цей день 1795 року був в російській імперії був виданий указі про заснування Вознесенської губернії, в яку, серед інших міст, була включена «Одеса, татарами Гаджибей іменований». До цього моменту в історичних документах жодної згадки про місто з такою назвою не було. Як бачимо, імператриця Катерина ІІ не заснувала Одесу, а за її часів вже існуюче місто було лише перейменовано.
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День читання вголос
Це свято має на меті популяризувати читання серед дітей і дорослих, а також розвивати навички голосного виразного читання. У цей день люди заохочуються читати книжки, газети, журнали, поезію, прозу, наукові та художні твори вголос, ділитися своїми враженнями та рецензіями, а також слухати читання інших.
День вогнегасника
Був започаткований у США, де 7 лютого 1863 року був запатентований перший вогнегасник. Його винайшов американський інженер і підприємець Алан Крей, який створив пристрій, що містив воду, соду та сірчану кислоту, які реагували між собою і виділяли вуглекислий газ, що гасив полум’я.
День незалежності Гренади
Це національне свято острівної країни, яка розташована в Карибському морі. Гренада була колонією Великої Британії з 1763 року, але прагнула самовизначення та автономії. У 1958 році Гранада стала частиною Федерації Західніх Індій, але ця об’єднана держава розпалася через чотири роки. У 1967 році Гранада отримала статус асоційованого держави, що надавав їй внутрішню самоуправління, але залишав підпорядкованість Лондону у зовнішніх справах і обороні. У 1974 році, після проведення референдуму, Гранада оголосила свою повну незалежність від Великобританії.
Іменини 7 лютого
7 лютого іменини святкують:
Оксентій, Олександр, Аполлос, Віталій, Дмитро, Григорій, Мойсей, Сильван, Пилип, Януарій, Фелікс, Феліцата.
Відомі люди, які народилися 7 лютого
7 лютого народилися такі історичні постаті:
- 1478 року: Томас Мор, англійський письменник і державний діяч;
- 1804 року: Микола Маркевич, український історик, етнограф; письменник, фольклорист, композитор;
- 1812 року: Чарлз Дікенс, англійський письменник;
- 1840 року: Джон Філіп Голланд, винахідник підводного човна, взятого на озброєння флотом США;
- 1847 – Володимир Зеленський, український зоолог, ембріолог;
- 1904 – Глен Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду;
- 1906 – Олег Антонов, український літакобудівельник, один із провідних авіаконструкторів часів СРСР;
- 1960 – Дітер Болен, німецький поп-музикант (Modern Talking, Blue System);
- 1962 року: Гаррі Конік-молодший, американський співак і актор;
- 1966 року: Крістен Джонстен, американська акторка;
- 1978 – Ештон Кутчер, американський актор, ведучий та продюсер;
- 1985 року: Дебора Анн Волл, американська акторка.
Історичні події, які сталися 7 лютого
7 лютого в світі і Україні сталися такі визначні історичні події:
- 1483 – надрукована перша книга українського автора:«Прогностична оцінка поточного 1483 року» ректора Болонського університету Юрія Дрогобича;
- 1497 – прихильники Джироламо Савонароли спалили у Флоренції тисячі світських, «гріховних» книг, предметів мистецтва тощо;
- 1577 – перша згадка про Острозьку академію;
- 1807 – відбулася битва під Пройсіш-Ейлау, що стала найкривавішою у війні четвертої коаліції;
- 1854 – Швейцарською Конфедерацією заснована Вища технічна школа Цюриха, з якою пов’язаний 21 лауреат Нобелівської премії;
- 1855 – підписаний Сімодський трактат – перша дипломатична угода між Росією та Японією, що встановила кордон двох держав;
- 1942 – на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх людей;
- 1991 – тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10;
- 1992 – 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;
- 2018 – розгром та знищення американськими військами російських передових загонів (ПВК «Вагнер») під Дайр-ез-Заур в Сирії.