День 7 лютого: сьогодні Одеса отримала своє сучасне ім’я

7 лютого вперше згадується назва Одеса

7 лютого – дата, коли наше місто вперше згадано під його сучасною назвою – Одеса. В цей день 1795 року був в російській імперії був виданий указі про заснування Вознесенської губернії, в яку, серед інших міст, була включена «Одеса, татарами Гаджибей іменований». До цього моменту в історичних документах жодної згадки про місто з такою назвою не було. Як бачимо, імператриця Катерина ІІ не заснувала Одесу, а за її часів вже існуюче місто було лише перейменовано.

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День читання вголос

Це свято має на меті популяризувати читання серед дітей і дорослих, а також розвивати навички голосного виразного читання. У цей день люди заохочуються читати книжки, газети, журнали, поезію, прозу, наукові та художні твори вголос, ділитися своїми враженнями та рецензіями, а також слухати читання інших.

День вогнегасника

Був започаткований у США, де 7 лютого 1863 року був запатентований перший вогнегасник. Його винайшов американський інженер і підприємець Алан Крей, який створив пристрій, що містив воду, соду та сірчану кислоту, які реагували між собою і виділяли вуглекислий газ, що гасив полум’я.

День незалежності Гренади

Це національне свято острівної країни, яка розташована в Карибському морі. Гренада була колонією Великої Британії з 1763 року, але прагнула самовизначення та автономії. У 1958 році Гранада стала частиною Федерації Західніх Індій, але ця об’єднана держава розпалася через чотири роки. У 1967 році Гранада отримала статус асоційованого держави, що надавав їй внутрішню самоуправління, але залишав підпорядкованість Лондону у зовнішніх справах і обороні. У 1974 році, після проведення референдуму, Гранада оголосила свою повну незалежність від Великобританії.

Іменини 7 лютого

7 лютого іменини святкують:

Оксентій, Олександр, Аполлос, Віталій, Дмитро, Григорій, Мойсей, Сильван, Пилип, Януарій, Фелікс, Феліцата.

Відомі люди, які народилися 7 лютого

7 лютого народилися такі історичні постаті:

1478 року: Томас Мор, англійський письменник і державний діяч;

Томас Мор, англійський письменник і державний діяч; 1804 року: Микола Маркевич, український історик, етнограф; письменник, фольклорист, композитор;

Микола Маркевич, український історик, етнограф; письменник, фольклорист, композитор; 1812 року: Чарлз Дікенс, англійський письменник;

Чарлз Дікенс, англійський письменник; 1840 року: Джон Філіп Голланд, винахідник підводного човна, взятого на озброєння флотом США;

Джон Філіп Голланд, винахідник підводного човна, взятого на озброєння флотом США; 1847 – Володимир Зеленський, український зоолог, ембріолог;

– Володимир Зеленський, український зоолог, ембріолог; 1904 – Глен Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду;

– Глен Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду; 1906 – Олег Антонов, український літакобудівельник, один із провідних авіаконструкторів часів СРСР;

– Олег Антонов, український літакобудівельник, один із провідних авіаконструкторів часів СРСР; 1960 – Дітер Болен, німецький поп-музикант (Modern Talking, Blue System);

– Дітер Болен, німецький поп-музикант (Modern Talking, Blue System); 1962 року: Гаррі Конік-молодший, американський співак і актор;

Гаррі Конік-молодший, американський співак і актор; 1966 року: Крістен Джонстен, американська акторка;

Крістен Джонстен, американська акторка; 1978 – Ештон Кутчер, американський актор, ведучий та продюсер;

– Ештон Кутчер, американський актор, ведучий та продюсер; 1985 року: Дебора Анн Волл, американська акторка.

Історичні події, які сталися 7 лютого

7 лютого в світі і Україні сталися такі визначні історичні події: