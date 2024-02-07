День 7 февраля: сегодня Одесса получила свое нынешнее имя

7 февраля впервые упоминается название Одесса

7 февраля – дата, когда наш город впервые упомянут под его современным названием – Одесса. В этот день в 1795 году в российской империи был издан указ об учреждении Вознесенской губернии, в которую, среди других городов, была включена «Одесса, татарами Гаджибей именуемый». До этого момента в исторических документах ни одного упоминания о городе с таким названием не было. Как видим, императрица Екатерина II не основала Одессу, а в ее времена уже существующий город был только переименован.

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День чтения вслух

Цель праздника – популяризировать чтение среди детей и взрослых, а также развивать навыки громкого выразительного чтения. В этот день людей поощряют читать книги, газеты, журналы, поэзию, прозу, научные и художественные произведения, делиться своими впечатлениями и рецензиями, а также слушать чтение других.

День огнетушителя

Этот день основан в США, где 7 февраля 1863 года был запатентован первый огнетушитель. Его изобрел американский инженер и предприниматель Алан Крей, создавший устройство, содержащее воду, соду и серную кислоту, которые реагировали между собой и выделяли углекислый газ, тушивший пламя.

День независимости Гренады

Это национальный праздник островной страны, расположенной в Карибском море. Гренада была колонией Великобритании с 1763 года, но стремилась к самоопределению и автономии. В 1958 году Гренада стала частью Федерации Западных Индий, но это объединенное государство распалось спустя четыре года. В 1967 году Гренада получила статус ассоциированного государства, предоставлявшего ему внутреннее самоуправление, но оставлявший подчиненность Лондону по внешним делам и обороне. В 1974 году, после проведения референдума, Гренада объявила свою полную независимость от Великобритании.

Именины 7 февраля

7 февраля именины празднуют:

Аксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата.

Известные люди, родившиеся 7 февраля

7 февраля родились:

1478 — Томас Мор, английский писатель и государственный деятель;

Томас Мор, английский писатель и государственный деятель; 1804 — Николай Маркевич, украинский историк, этнограф; писатель, фольклорист, композитор;

Николай Маркевич, украинский историк, этнограф; писатель, фольклорист, композитор; 1812 — Чарлз Диккенс, английский писатель;

Чарлз Диккенс, английский писатель; 1840 — Джон Филипп Голланд, изобретатель подлодки, взятой на вооружение флотом США;

Джон Филипп Голланд, изобретатель подлодки, взятой на вооружение флотом США; 1847 – Владимир Зеленский, украинский зоолог, эмбриолог;

– Владимир Зеленский, украинский зоолог, эмбриолог; 1904 – Гленн Миллер, американский композитор, руководитель знаменитого джаз-бэнда;

– Гленн Миллер, американский композитор, руководитель знаменитого джаз-бэнда; 1906 – Олег Антонов, украинский самолетостроитель, один из ведущих авиаконструкторов времен СССР;

– Олег Антонов, украинский самолетостроитель, один из ведущих авиаконструкторов времен СССР; 1960 – Дитер Болен, немецкий поп-музыкант (Modern Talking, Blue System);

– Дитер Болен, немецкий поп-музыкант (Modern Talking, Blue System); 1962 — Гарри Коник-младший, американский певец и актер;

Гарри Коник-младший, американский певец и актер; 1966 — Кристен Джонстен, американская актриса;

Кристен Джонстен, американская актриса; 1978 – Эштон Катчер, американский актер, ведущий и продюсер;

– Эштон Катчер, американский актер, ведущий и продюсер; 1985 — Дебора Анн Уол, американская актриса.

Исторические события, произошедшие 7 февраля

7 февраля в мире и Украине произошли следующие выдающиеся исторические события: