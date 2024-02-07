День 7 февраля: сегодня Одесса получила свое нынешнее имя

В среду, 7 февраля 2024 года, в мире отмечаются разные праздники, как серьезные – День чтения вслух, так и немного странные, например, такие как День огнетушителя. А еще в этот день Одесса стала именно Одессой.
7 февраля впервые упоминается название Одесса
7 февраля – дата, когда наш город впервые упомянут под его современным названием – Одесса. В этот день в 1795 году в российской империи был издан указ об учреждении Вознесенской губернии, в которую, среди других городов, была включена «Одесса, татарами Гаджибей именуемый». До этого момента в исторических документах ни одного упоминания о городе с таким названием не было. Как видим, императрица Екатерина II не основала Одессу, а в ее времена уже существующий город был только переименован.
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День чтения вслух
Цель праздника – популяризировать чтение среди детей и взрослых, а также развивать навыки громкого выразительного чтения. В этот день людей поощряют читать книги, газеты, журналы, поэзию, прозу, научные и художественные произведения, делиться своими впечатлениями и рецензиями, а также слушать чтение других.
День огнетушителя
Этот день основан в США, где 7 февраля 1863 года был запатентован первый огнетушитель. Его изобрел американский инженер и предприниматель Алан Крей, создавший устройство, содержащее воду, соду и серную кислоту, которые реагировали между собой и выделяли углекислый газ, тушивший пламя.
День независимости Гренады
Это национальный праздник островной страны, расположенной в Карибском море. Гренада была колонией Великобритании с 1763 года, но стремилась к самоопределению и автономии. В 1958 году Гренада стала частью Федерации Западных Индий, но это объединенное государство распалось спустя четыре года. В 1967 году Гренада получила статус ассоциированного государства, предоставлявшего ему внутреннее самоуправление, но оставлявший подчиненность Лондону по внешним делам и обороне. В 1974 году, после проведения референдума, Гренада объявила свою полную независимость от Великобритании.
Именины 7 февраля
7 февраля именины празднуют:
Аксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата.
Известные люди, родившиеся 7 февраля
7 февраля родились:
- 1478 — Томас Мор, английский писатель и государственный деятель;
- 1804 — Николай Маркевич, украинский историк, этнограф; писатель, фольклорист, композитор;
- 1812 —Чарлз Диккенс, английский писатель;
- 1840 —Джон Филипп Голланд, изобретатель подлодки, взятой на вооружение флотом США;
- 1847 – Владимир Зеленский, украинский зоолог, эмбриолог;
- 1904 – Гленн Миллер, американский композитор, руководитель знаменитого джаз-бэнда;
- 1906 – Олег Антонов, украинский самолетостроитель, один из ведущих авиаконструкторов времен СССР;
- 1960 – Дитер Болен, немецкий поп-музыкант (Modern Talking, Blue System);
- 1962 — Гарри Коник-младший, американский певец и актер;
- 1966 — Кристен Джонстен, американская актриса;
- 1978 – Эштон Катчер, американский актер, ведущий и продюсер;
- 1985 — Дебора Анн Уол, американская актриса.
Исторические события, произошедшие 7 февраля
7 февраля в мире и Украине произошли следующие выдающиеся исторические события:
- 1483 – напечатана первая книга украинского автора: «Прогностическая оценка текущего 1483 года» ректора Болонского университета Юрия Дрогобыча;
- 1497 – поклонники Джироламо Савонаролы сожгли во Флоренции тысячи светских «греховных» книг и предметов искусства;
- 1577 – первое упоминание об Острожской академии;
- 1807– состоялась битва под Пройсиш-Эйлау, ставшая самой кровавой в войне четвертой коалиции;
- 1854 – Швейцарской Конфедерацией основана Высшая техническая школа Цюриха, с которой связан 21 лауреат Нобелевской премии;
- 1855 – подписан Симодский трактат – первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией, установившее границу двух государств;
- 1942 – на территории современной Баня-Луки хорватские усташи убили более 2300 сербов, преимущественно женщин, детей, пожилых людей;
- 1991 – временная ИРА обстреляла из минометов резиденцию премьер-министра Великобритании Даунинг-стрит, 10;
- 1992 – 12 государств-членов Европейских сообществ подписали Маастрихтский договор, основное соглашение Европейского Союза;
- 2018 – разгром и уничтожение американскими войсками российских передовых отрядов (ЧВК «Вагнер») под Дайр-эз-Заур в Сирии.