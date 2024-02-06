День 6 лютого: які сьогодні свята, та навіщо відмовлятися  від мобільного телефону

Свята 6 лютого в Україні та світі

Всесвітній день без мобільного телефону

У сучасному світі мобільний телефон став невід’ємною частиною нашого життя. Ми використовуємо його для спілкування, розваги, навчання, роботи та багатьох інших цілей. Але чи не стаємо ми занадто залежними від цього пристрою? Чи не втрачаємо ми контакт з реальним світом та собою? Всесвітній день без мобільного телефону, який триває з 6 по 8 лютого, закликає нас відмовитися від свого гаджета принаймні на один день та насолодитися іншими аспектами життя.

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи

Операції, які калічать жіночі статеві органи, – це жорстокі та небезпечні практики, які порушують права та здоров’я жінок та дівчат. Вони здійснюються з різних причин, таких як традиції, релігія, соціальний тиск, контроль над сексуальністю тощо. Операції, які калічать жіночі статеві органи, призводять до болю, кровотечі, інфекцій, ускладнень при пологах, психологічних травм та інших наслідків. Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи, встановлений ООН у 2003 році, є глобальним закликом до припинення цього насильства.

День бармена

Бармен – це людина, яка готує та подає напої в барі, ресторані, готелі або іншому закладі. Бармен має вміти не тільки правильно змішувати інгредієнти, але й створювати атмосферу, спілкуватися з клієнтами, дотримуватися санітарних норм та бути ввічливим та уважним. День бармена відзначається 6 лютого, щоб вшанувати цю професію та її представників.

Міжнародний день саамського народу

Саами – це корінний народ, який проживає на півночі Скандинавії та Росії. Їхній спосіб життя, мова, культура та традиції є унікальними та цікавими. Міжнародний день саамського народу відзначається 6 лютого з 1993 року, коли відбулася перша конференція саамських представників. Цей день має на меті підвищити обізнаність про саамів, їхні права, проблеми та досягнення.

Визначні події 6 лютого

1633 — Владислав IV коронований як король Речі Посполитої.

1643 — Абел Тасман відкрив архіпелаг Фіджі.

1778 р. – Франція та США підписали договір про взаємну допомогу в Американській війні за незалежність 1 .

1819 р. – Британський торговець Томас Стемфорд Раффлз заснував колонію Сінгапур на острові Темасек.

1840 р. – Представники британської корони та маорійських племен підписали Договір Вайтангі, який визнавав суверенітет Великої Британії над Новою Зеландією 3 .

1899 р. – Закінчилася Іспано-Американська війна, в результаті якої США отримали контроль над Філіппінами, Пуерто-Рико, Гуамом та Кубою 4 .

1918 р. – Відбувся перший випуск більшовицької газети “Правда”, зо згодом стала головним пропагандистським виданням Комуністичної партії Радянського Союзу.

1935 — у продаж вперше надійшла настільна гра «Монополія».

1936 — у німецькому Гарміш-Партенкірхені Адольф відкрив IV зимові Олімпійські ігри.

1952 р. – Помер король Великої Британії та Співдружності народів Георг VІ, на престол зійшла його дочка Єлизавета II.

1958 — створено Спілку кінематографістів України.

1958 р. – У авіакатастрофі в Мюнхені загинули 23 людини, серед яких вісім футболістів англійського клубу “Манчестер Юнайтед”.

1971 р. – Американський астронавт Алан Шепард став першою людиною, яка зіграла в гольф на Місяці.

1985 — компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп’ютерів IBM PC.

1996 — британську антарктичну станцію «Фарадей» передали українським полярникам, на її базі створили українську станцію «Академік Вернадський».

1998 р. – Вашингтонський національний аеропорт був перейменований на честь президента США Рональда Рейгана.

2012 р. – Королева Великої Британії та Співдружності народів Єлизавета II відзначила 60-річчя свого перебування на престолі.

2018 — компанія SpaceX здійснила перший успішний політ ракетоносія Falcon Heavy.

2023 — потужний землетрус у Туреччині та Сирії — загальна кількість жертв оцінюється у близько 60 тис.

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Імениники 6 лютого

6 лютого свої іменини святкують люди з іменами: Христина, Ксенія, Агапій, Тимофій, Герасим, Марія, Павло, Іван

Видатні люди, які народилися 6 лютого