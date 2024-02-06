День 6 февраля: какие сегодня праздники, и зачем отказываться от мобильного телефона

6 февраля — это день, когда в мире отмечают различные праздники, связанные с культурой, историей и профессиями. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Праздники 6 февраля в Украине и мире
Всемирный день без мобильного телефона
В современном мире мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем его для общения, развлечения, обучения, работы и многих других целей. Но не становимся ли мы слишком зависимыми от этого устройства? Не теряем ли мы контакт с реальным миром и собой? Всемирный день без мобильного телефона, который проходит с 6 по 8 февраля, призывает нас отказаться от своего гаджета по крайней мере на один день и насладиться другими аспектами жизни.
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Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы
Операции, калечащие женские половые органы, — это жестокие и опасные практики, нарушающие права и здоровье женщин и девушек. Они осуществляются по разным причинам, таким как традиции, религия, социальное давление, контроль над сексуальностью и т.д. Операции, калечащие женские половые органы, приводят к боли, кровотечению, инфекциям, осложнениям при родах, психологическим травмам и другим последствиям. Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы, установленный ООН в 2003 году, является глобальным призывом к прекращению этого насилия.
День бармена
Бармен — это человек, который готовит и подает напитки в баре, ресторане, гостинице или другом заведении. Бармен должен уметь не только правильно смешивать ингредиенты, но и создавать атмосферу, общаться с клиентами, соблюдать санитарные нормы и быть вежливыми и внимательными. День бармена отмечается 6 февраля, чтобы почтить эту профессию и ее представителей.
Международный день саамского народа
Саам — это коренной народ, проживающий на севере Скандинавии и России. Их образ жизни, язык, культура и традиции уникальны и интересны. Международный день саамского народа отмечается 6 февраля с 1993 г., когда состоялась первая конференция саамских представителей. Целью этого дня является повышение осведомленности о саамах, их правах, проблемах и достижениях.
Выдающиеся события 6 февраля
- 1633 — Владислав IV коронован как король Речи Посполитой.
- 1643 — Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи.
- 1778 г. — Франция и США подписали договор о взаимной помощи в Американской войне за независимость
- 1819 г. — Британский торговец Томас Стемфорд Раффлз основал колонию Сингапур на острове Темасек.
- 1840 г. — Представители британской короны и маорийских племен подписали Договор Вайтанги, признававший суверенитет Великобритании над Новой Зеландией 3.
- 1899 г. — Закончилась Испано-Американская война, в результате которой США получили контроль над Филиппинами, Пуэрто-Рико , Гуамом и Кубой4.
- 1918 г. — Состоялся первый выпуск большевистской газеты «Правда», впоследствии ставшей главным пропагандистским изданием Коммунистической партии Советского Союза.
- 1935 — в продажу впервые поступила настольная игра «Монополия».
- 1936 — в немецком Гармиш-Партенкирхене Адольф открыл IV зимние Олимпийские игры.
- 1958 — создан Союз кинематографистов Украины.
- 1958 г. — В авиакатастрофе в Мюнхене погибли 23 человека, среди которых восемь футболистов английского клуба «Манчестер Юнайтед» .
- 1971 г. — Американский астронавт Алан Шепард стал первым человеком, сыгравшим в гольф на Луне.
- 1985 — компания Microsoft объявила о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC.
- 1996 — британскую антарктическую станцию «Фарадей» передали украинским полярникам, на ее базе создали украинскую станцию «Академик Вернадский» .
- 1998 г. — Вашингтонский национальный аэропорт был переименован в честь президента США Рональда Рейгана.
- 2012 г. — Королева Великобритании и Содружества народов Елизавета II отметила 60-летие своего пребывания на престоле.
- 2018 — компания SpaceX совершила первый успешный полет ракетоносителя Falcon Heavy.
- 2023 — мощное землетрясение в Турции и Сирии — общее количество жертв оценивается в около 60 тыс.
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Имениники 6 февраля
6 февраля свои именины празднуют люди с именами: Кристина, Ксения, Агапий, Тимофей, Герасим, Мария, Павел, Иоанн
Выдающиеся люди, родившиеся 6 февраля
- 1665 г. — Анна Стюарт, королева Великобритании и Ирландии.
- 1756 г. — Аарон Берр, американский политик, вице-президент США.</li >
- 1833 г. — Джеймс Эдс, американский инженер, изобретатель и филантроп.
- 1861 г. — Николай Зелинский, украинский химик, академик, изобретатель газовой маски.</ li>
- 1895 г. — Бабе Рут, американский бейсболист, один из лучших в истории.</ li>
- 1911 г. — Рональд Рейган, 40-й президент США.
- 1912 г. — Эва Браун, жена Адольфа Гитлера.
- 1917 г. — Зса Зса Габор, американская актриса венгерского происхождения.
- 1931 г. — Рип Торн, американский актер, режиссер и продюсер.
- 1932 г. — Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, один из лидеров новой волны.</ li>
- 1945 г. — Боб Марли, ямайский музыкант, король регги.
- 1950 г. — Наталья Кучинская, украинская писательница, поэтесса, переводчица.
- 1962 г. — Аксель Хутц, украинский музыкант, лидер группы «Gogol Bordello».< /li>
- 1966 г. — Рик Астли, английский певец, автор хита «Never Gonna Give You Up».</ span>
- 1977 г. — Лоренс Фокс, английский актер, известный по роли в сериале «Льюис».</span >
- 1978 — Елена Зеленская, супруга 6-го президента Украины Владимира Зеленского.