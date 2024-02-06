День 6 февраля: какие сегодня праздники, и зачем отказываться от мобильного телефона

Праздники 6 февраля в Украине и мире

Всемирный день без мобильного телефона

В современном мире мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем его для общения, развлечения, обучения, работы и многих других целей. Но не становимся ли мы слишком зависимыми от этого устройства? Не теряем ли мы контакт с реальным миром и собой? Всемирный день без мобильного телефона, который проходит с 6 по 8 февраля, призывает нас отказаться от своего гаджета по крайней мере на один день и насладиться другими аспектами жизни.

Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы

Операции, калечащие женские половые органы, — это жестокие и опасные практики, нарушающие права и здоровье женщин и девушек. Они осуществляются по разным причинам, таким как традиции, религия, социальное давление, контроль над сексуальностью и т.д. Операции, калечащие женские половые органы, приводят к боли, кровотечению, инфекциям, осложнениям при родах, психологическим травмам и другим последствиям. Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы, установленный ООН в 2003 году, является глобальным призывом к прекращению этого насилия.

День бармена

Бармен — это человек, который готовит и подает напитки в баре, ресторане, гостинице или другом заведении. Бармен должен уметь не только правильно смешивать ингредиенты, но и создавать атмосферу, общаться с клиентами, соблюдать санитарные нормы и быть вежливыми и внимательными. День бармена отмечается 6 февраля, чтобы почтить эту профессию и ее представителей.

Международный день саамского народа

Саам — это коренной народ, проживающий на севере Скандинавии и России. Их образ жизни, язык, культура и традиции уникальны и интересны. Международный день саамского народа отмечается 6 февраля с 1993 г., когда состоялась первая конференция саамских представителей. Целью этого дня является повышение осведомленности о саамах, их правах, проблемах и достижениях.

Выдающиеся события 6 февраля

1633 — Владислав IV коронован как король Речи Посполитой.

— Владислав IV коронован как король Речи Посполитой. 1643 — Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи.

— Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи. 1778 г. — Франция и США подписали договор о взаимной помощи в Американской войне за независимость

1819 г. — Британский торговец Томас Стемфорд Раффлз основал колонию Сингапур на острове Темасек.

1840 г. — Представители британской короны и маорийских племен подписали Договор Вайтанги, признававший суверенитет Великобритании над Новой Зеландией 3 .

1899 г. — Закончилась Испано-Американская война, в результате которой США получили контроль над Филиппинами, Пуэрто-Рико , Гуамом и Кубой 4 .

1918 г. — Состоялся первый выпуск большевистской газеты «Правда», впоследствии ставшей главным пропагандистским изданием Коммунистической партии Советского Союза.

1935 — в продажу впервые поступила настольная игра «Монополия».

1936 — в немецком Гармиш-Партенкирхене Адольф открыл IV зимние Олимпийские игры.



1958 — создан Союз кинематографистов Украины.

1958 г. — В авиакатастрофе в Мюнхене погибли 23 человека, среди которых восемь футболистов английского клуба «Манчестер Юнайтед» .

1971 г. — Американский астронавт Алан Шепард стал первым человеком, сыгравшим в гольф на Луне.

1985 — компания Microsoft объявила о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC.

1996 — британскую антарктическую станцию «Фарадей» передали украинским полярникам, на ее базе создали украинскую станцию «Академик Вернадский» .

1998 г. — Вашингтонский национальный аэропорт был переименован в честь президента США Рональда Рейгана.

2012 г. — Королева Великобритании и Содружества народов Елизавета II отметила 60-летие своего пребывания на престоле.

2018 — компания SpaceX совершила первый успешный полет ракетоносителя Falcon Heavy.

2023 — мощное землетрясение в Турции и Сирии — общее количество жертв оценивается в около 60 тыс.

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Имениники 6 февраля

6 февраля свои именины празднуют люди с именами: Кристина, Ксения, Агапий, Тимофей, Герасим, Мария, Павел, Иоанн

Выдающиеся люди, родившиеся 6 февраля