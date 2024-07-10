Де в Одесі завтра не буде газу – адреси

Про це повідомляє прес-служба компанії АТ «Одесагаз».

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску по вулиці Абрикосовій з 10:00 до 17:30 без газопостачання залишаться такі адреси:

вул. Абрикосова, 1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 1/3, 26/225;

вул. Макаренка, 39, 41/1;

вул. Фонтанська дорога, 114-6 шт., 114/4, 114/2;

вул. Горіхова, 4а, 4, 2б, 2а;

Піонерський провулок, 1а;

Бабушкіна провулок, 2, 8;

вул. Бабушкіна, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5.

Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

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