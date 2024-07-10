Де в Одесі завтра не буде газу – адреси

Де в Одесі завтра не буде газу – адреси

Завтра, у четвер, 11 липня 2024 року, деякі одесити залишаться без газопостачання до вечора через проведення ремонтних робіт на газопроводі.

Про це повідомляє прес-служба компанії АТ «Одесагаз».

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску по вулиці Абрикосовій з 10:00 до 17:30 без газопостачання залишаться такі адреси:

  • вул. Абрикосова, 1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 1/3, 26/225;
  • вул. Макаренка, 39, 41/1;
  • вул. Фонтанська дорога, 114-6 шт., 114/4, 114/2;
  • вул. Горіхова, 4а, 4, 2б, 2а;
  • Піонерський провулок, 1а;
  • Бабушкіна провулок, 2, 8;
  • вул. Бабушкіна, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5.

Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

Ви також можете дізнатися: У частині Таїрова майже на добу відключать воду: кому потрібно зробити запаси.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk