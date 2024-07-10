У частині Таїрова майже на добу відключать воду: кому потрібно зробити запаси

У частині Таїрова майже на добу відключать воду: кому потрібно зробити запаси

У частині житлового масиву “Таїрова” з 23:00 10 липня до 22:00 11 липня 2024 року буде припинено подачу води.

Про аварійне відключення води попереджає “Інфоксводоканал”.

У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу з 23:00 10 липня до 22:00 11 липня 2024 року буде припинено подачу води споживачам таких вулиць міста:

  • Люстдорфська дорога, 160-180,
  • Євгена Чикаленка, 55-73,
  • пр.Академіка Глушка, 14.

Філія “Інфоксводоканал” приносить вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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