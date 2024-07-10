Где в Одессе завтра не будет газа – адреса

Об этом информирует пресс-служба компании АО «Одессагаз».

Так, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Абрикосовой с 10:00 до 17:30 без газоснабжения останутся такие адреса:

ул. Абрикосовая, 1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 1/3, 26/225;

ул. Макаренко, 39, 41/1;

ул. Фонтанская дорога, 114-6 шт., 114/4, 114/2;

ул. Ореховая, 4а, 4, 2б, 2а;

Пионерский переулок, 1а;

Бабушкина переулок, 2, 8;

ул. Бабушкина, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5.

Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит извинения жителям города за временно доставленные неудобства.

Вы также можете узнать: В части Таирова почти на сутки отключат воду: кому нужно сделать запасы.