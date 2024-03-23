Скільком будинкам в Одеському районі повернули світло, і скільки ще чекають

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського Життя”, посилаючись на керівника Одеської ОВ Олега Кіпера.

Той заявив, що станом на 22:00 22 березня нашим енергетикам вдалося повернути електроенергію більшості жителів області, будинки яких були знеструмлені через нічну ворожу атаку.

Фахівці запитали близько 160 тисяч абонентів. Без електропостачання поки що залишається 100 тисяч. Відновлювальні роботи продовжуються.

У регіоні функціонують 399 цілодобових пунктів незламності, ще 413 ми готові розгорнути у разі потреби. Критична інфраструктура забезпечена генераторами.

Нагадаємо, що в самій Одесі зараз застосовуються екстренні відключення електроенергії. У енергетиків немає можливості дотримуватися раніше анонсованих планових відключень за графіком. Для цього в мережі не вистачає потужності, яку не можна передати через пошкодження обладнання.

Коли дефіцит електрики буде не таким сильним, в Одесі повернуться відключенням світла за графіками.

Раніше ми крок за кроком описували, як дізнатися графік відключень для свого будинку: у цій статті – Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу.