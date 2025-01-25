Туман в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 26 січня

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В Одесі завтра хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 5-7°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 26 січня

По Одеській області хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 5-10°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: Одеська область третя за кількістю п’яних водіїв.

Автор фото Олександр Бурлак

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