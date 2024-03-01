Які нові послуги почали надавати в Одеському ЦНАПі

Однією з нововведених послуг є надання інформації з Державного земельного кадастру у формі витягу. Ця інформація включає дані про земельну ділянку, речові права на неї, обтяження та посилає на документи, що підтверджують обмеження у використанні землі.

Працівники ЦНАПу надають ці відомості безпосередньо під час обслуговування громадян. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся на сайт центру адмінпослуг Одеси або зателефонуйте до кол-центру за номерами:

705 55 55;

15 35.

Графік роботи ЦНАПів

Прийом документів:

Пн, вт, пт – з 9:30 до 17:00 без перерви

Чт – 9:30 до 20:00 без перерви

Ср, сб – з 09:30 до 16:45 без перерви

Нд – вихідний

Видача документів:

Пн, вт, пт – з 9:00 до 18:00 без перерви

Чт – з 9:00 до 20:00 без перерви

Ср, сб – з 09:00 до 16:45 без перерви

Нд – вихідний

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