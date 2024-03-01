Які нові послуги почали надавати в Одеському ЦНАПі

ЦНАПи почали надавати послуги зі сфери земельних відносин, що є важливим кроком для спрощення доступу громадян до інформації про земельні питання та забезпечення їх прав. Про це повідомляє Одеська міська рада.
Однією з нововведених послуг є надання інформації з Державного земельного кадастру у формі витягу. Ця інформація включає дані про земельну ділянку, речові права на неї, обтяження та посилає на документи, що підтверджують обмеження у використанні землі.
Працівники ЦНАПу надають ці відомості безпосередньо під час обслуговування громадян. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся на сайт центру адмінпослуг Одеси або зателефонуйте до кол-центру за номерами:
- 705 55 55;
- 15 35.
Графік роботи ЦНАПів
Прийом документів:
- Пн, вт, пт – з 9:30 до 17:00 без перерви
- Чт – 9:30 до 20:00 без перерви
- Ср, сб – з 09:30 до 16:45 без перерви
- Нд – вихідний
Видача документів:
- Пн, вт, пт – з 9:00 до 18:00 без перерви
- Чт – з 9:00 до 20:00 без перерви
- Ср, сб – з 09:00 до 16:45 без перерви
- Нд – вихідний
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