Чи піднімуть тарифи на світло перед опалювальним сезоном?

Про це заявила напередодні заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук в ефірі телемарафону.

«Ми обговорюємо, зокрема, підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу, що надається від наших партнерів, яка задекларована ними і що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, зокрема обговорюємо можливість підвищення тарифу»,

– сказала заступник міністра.

За її словами, рішення про подорожчання електрики ще не ухвалене, але не виключає, що уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

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«Зараз із тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення та побутових споживачів. Ми намагаємося шукати та впроваджувати рішення, які пом’якшать ці наслідки взимку»,

– додала Грінчук.

Раніше уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2,64 грн за кіловат до кінця травня.