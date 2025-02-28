рибалки

Прогноз погоди в Одесі на 1 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Хмарно з проясненнями. Вдень невеликі опади.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 2-4°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 1 березня

Хмарно з проясненнями. Вранці та вдень невеликі опади.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.

На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою