Прогноз погоди в Одесі на 1 березня
Хмарно з проясненнями. Вдень невеликі опади.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 березня
Хмарно з проясненнями. Вранці та вдень невеликі опади.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.
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