Та це ж звичайне ківі!
Жіночка до подруги:
– Та ти подивись, що робиться! Картопля коштує сто гривень! Вона що, діамантова?!
Подруга:
– Що з тобою сьогодні?.. От скільки ходимо по Привозу, стільки тобі щось мерехтить. Яка картопля?! Це ж звичайне ківі!
– Ой, так, то, мабуть, все мої нещасні нерви… А взагалі вони ж схожі, чи не так? А я от ще подумала: ми про ківі вже кажемо «звичайне»…
А що ж з цінами на картоплю та все інше «звичайне»?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 40-50 грн;
- цибуля – 25-40 грн;
- помідори – 60-120 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-130 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 50-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
Вас зацікавить: Будуть смачнішими, кориснішими і довше збережуть свіжість: як правильно зберігати овочі, фрукти та зелень
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 55-90 грн;
- бринза – 200-300 грн;
- сир – 80-150 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- короп – 80-150 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 21 лютого: чому цибуля така холодна?
Фото авторки