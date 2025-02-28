Цены на Привозе

Та це ж звичайне ківі!

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Жіночка до подруги:

– Та ти подивись, що робиться! Картопля коштує сто гривень! Вона що, діамантова?!

Подруга:

– Що з тобою сьогодні?.. От скільки ходимо по Привозу, стільки тобі щось мерехтить. Яка картопля?! Це ж звичайне ківі!

– Ой, так, то, мабуть, все мої нещасні нерви… А взагалі вони ж схожі, чи не так? А я от ще подумала: ми про ківі вже кажемо «звичайне»…

А що ж з цінами на картоплю та все інше «звичайне»?

Одесский Привоз: покупатели

Одесский Привоз: цены

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 40-50 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-120 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-130 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Одесский Привоз: картошка

Одесский Привоз: цены на овощи

Одесский Привоз: зелень

Одесский Привоз: капуста

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.
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Одесский Привоз: мандарины-апельсины

Одесский Привоз: фрукты

Одесский Привоз: помидоры, фрукты

Одесский Привоз: цены на фрукты

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 55-90 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Одесский Привоз: цены на яйца

Одесский Привоз: цены на брынзу и творог

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз: мясо и колбасы

Одесский Привоз: сало

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Одесский Привоз: цены на рыбу

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

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