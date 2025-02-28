Прогноз погоды в Одессе на 1 марта
Облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 1°C тепла, днем 2-4°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 марта
Облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.
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