Пугачі з передавачами

У дельті Дністра та Дунаю орнітологи Одеського зоопарку випускають пугачів – хижих птахів, занесених до Червоної книги України. У цій місцевості вони гніздилися приблизно до середини 60-х років, а потім зникли.

– Там у заплавних лісах завжди було інтенсивне полювання. Я думаю, що пугачів просто вибили, – вважає завідувач Центру розведення хижих птахів і сов Одеського зоопарку Віктор Пилюга. – У нашому ж зоопарку пугачі стабільно розмножувалися. Тому з’явилася ідея спробувати відновити популяцію пугача на Дністрі. Ми першими почали цим займатися в Україні.

Пугачі

Одеський зоопарк уклав договори про науково-практичну співпрацю спочатку з керівництвом Нижньодністровського національного природного парку, а потім – і Дунайського біосферного заповідника. З 2010 року на ці заповідні території було випущено понад десяток молодих пугачів.

Пугача випускають у природу

– Ми отримуємо пташенят. Дорощуємо молодняк до набуття льотної здатності та повного закріплення мисливської поведінки. І коли вони вже починають самостійно годуватися, відвозимо їх у дельту, – розповідає орнітолог. – Там побудований спеціальний вольєр, де птахи перетримуються. А після того, як вони адаптуються до навколишнього середовища, ми випускаємо їх на волю.

Загроза для птахів зараз не мисливці, а війна

За переміщенням, подальшою долею випущених пугачів орнітологи стежать за допомогою передавачів, прикріплених до птахів через трекери.

– Один із пугачів, за яким ми спостерігали, два тижні просидів у районі місця випуску, – згадує Віктор Іванович. – А потім пішов із дельти і почав переміщатися в напрямку Одеси. Є таке явище – «хомінг», коли птах повертається в те місце, де вивівся. Останній сигнал був у районі Авангарду, а потім зник. Згодом з’ясувалося, що пугача підстрелили мисливці біля Великого Дальника. Побачили цікавого птаха і вирішили зробити опудало.

Сьогодні через війну полювання заборонено. А фактором занепокоєння для птахів стали бойові дії. Вони змушені залишати місця гніздування, внаслідок стресу можуть знищувати власні яйця. А нічні птахи через близькі вибухи ризикують втратити зір.

Звідки прилетіли фламінго

Але разом з тим з’явилися в Одеській області й нові види. Причина – глобальне потепління, зазначають науковці. У 2023 році в національному природному парку «Тузловські лимани» загніздилися фламінго.

– Це унікальне явище. До цього в Україні фіксувалися окремі заліти поодиноких птахів. А в 2023 році на Тузловські лимани прилетіли 500 фламінго. Була колонія, в якій успішно вивелися пташенята, – розповідає Віктор Пилюга. – Зазвичай вони гніздяться на солоних озерах у Туреччині. Зараз ці озера підсихають. А фламінго треба, щоб був певний рівень води – з цим пов’язана їхня кормова база. І вони почали експансію на більш північні території. На Тузловських лиманах хороші умови для фламінго. До того ж зараз там практично безлюдно. А найкращі умови для птахів саме на закритих територіях. Тому в 2024 році тут було вже 1500 фламінго. Утворилася колонія і на мілководних островах. Але через постійний шум військових дій – вибухи, шахеди – птахи покинули її.

Фламінго на Тузлівських лиманах

Чому в Одесі зникли граки та горобці

Птахів на Одещині, за спостереженнями орнітологів, зараз стало менше. Хіба що, у зв’язку із забороною полювання, в межах Одеси з’явилися фазани. Їх помічають на морських схилах, у ботанічному саду, парках. А от граків можна побачити дедалі рідше.

– Якщо 25 років тому навколо Одеси було 15 колоній граків, то сьогодні залишилися одна-дві. І винна в цьому людина, – переконаний Віктор Пилюга. – Граки гніздяться на деревах, а їх вирубують. Вважається, що граки шкодять посівам. І я зіткнувся з ситуацією, коли місцеві жителі просто випалили їхню колонію. На довгу палицю намотали паклю в смолі, і цією палицею випалювали гнізда.

Віктор Пилюга

А в місті, зазначають одесити, навіть горобців стало менше.

– Це стосується не тільки горобців, а й багатьох гороб’ячих видів – щигликів, чижів, зеленушок, – уточнює завідувач Центру реабілітації тварин Одеського зоопарку зооінженер Борис Александров. – Я припускаю, що причина – використання хімікатів на полях. У комахи потрапляє отрута, яка потім харчовим ланцюгом потрапляє в птахів, і вони втрачають репродуктивну функцію – не розмножуються. У результаті популяції скоротилися на 70%.

Центр, де годують і лікують птахів

Зараз птахів у Центрі реабілітації небагато. Наприкінці лютого, коли почнуться міграційні переміщення, їх побільшає.

– Тоді до нас потрапляє багато перелітних птахів, – розповідає Борис Петрович. – Через те, що корму не вистачає, вони ослаблені. Зараз приносять здебільшого ворон, граків, голубів, горобців, шпаків, дроздів. Птахів, які живуть поруч із людиною. Приносять птахів поранених, хворих, нездатних жити в природі. Ми їх реабілітуємо за можливості – годуємо, лікуємо. 50% врятувати точно вдається. Потім, якщо в них склалося все добре, випускаємо на волю. Щоправда, птахам, які довго просиділи у неволі, адаптуватися в природі дуже важко. Тому спочатку орнітологи поміщають їх у великий вольєр. А потім випускають туди, де є корм. Якщо водоплавний птах – у море, лиман. А, наприклад, стрижу треба вільний простір – щоб йому було легко набрати висоту.

Борис Александров

Чи можна відновити крило та відмити від мазуту?

Є в Центрі ветеринарна служба, хірурги. Буває, що птаху треба робити операцію. Наприклад – ампутацію поламаних лап, крил. Як правило, льотні функції, на жаль, у таких випадках відновити не вдається.

– У птахів крихкі кістки, вони не наповнені кістковим мозком, тому погано зростаються. Відновлюються з важкими кістковими мозолями. А для польоту мають відновитися ідеально – без усіляких ускладнень, які бувають після переломів, – пояснює зооінженер. – Є таке поняття, як остеосинтез. Коли вставляються штифти, які дають можливість більш правильно зростися кісткам. Якщо це стосується ніг, то такий спосіб працює. Якщо стосується польоту – це дуже складно.

Птахів, які постраждали через мазут, що вилився внаслідок аварії з російських танкерів у Чорне море, до Центру поки що не надходило. Водночас згустки нафтопродуктів досягли вже й Одеської затоки. Тож приносити забруднених водоплавних птахів до зоопарку з часом будуть, вважає Віктор Пилюга. А процес їхньої реабілітації – досить тривалий і складний.

Загибла від мазуту червонокнижна гагара

– Птахи, забруднені мазутом, втрачають здатність літати, у них порушується теплообмін. І дуже багато з них гине, – зазначає Віктор Іванович. – Їх треба відмивати від нафтопродуктів. Потім добре просушити. Почекати поки відновиться природне покриття пір’я жиром, що оберігає птицю від несприятливих змін температури. І процес цей може зайняти тижні.

Про пташиний грип

Взимку птахи часто розносять вірусні захворювання – пташиний грип, хворобу Ньюкасла. І щоб інфекцію в зоопарк не занести, новоприбулі пацієнти 45 днів перебувають на карантині – на окремій закритій території.

Пташиний грип трапляється найчастіше в лебедів і качок. Але вражає це захворювання, за словами Бориса Александрова, навіть хижих птахів, хоча в них має бути імунітет. Але в природі соколи й орли часто харчуються ослабленими птахами, ураженими вірусними інфекціями.

У голубів, в основному, виявляють хворобу Ньюкасла. Якщо вірус не вбиває, то зазвичай залишає наслідки, як у нас після грипу. У птаха бувають проблеми з легенями або нервові ускладнення – тремтить і хитається голова. У Центрі їх намагаються вилікувати. Тут є імуномодулятори, які допомагають пташиному організму відновиться після вірусної інфекції.

Лебеді Одеського зоопарку

Як допомогти птахам?

Реабілітація диких птахів – процес складний з багатьох причин. Зокрема, їх доводиться переводити на новий корм – не такий, яким вони харчувалися в природі. Але «голод – не тітка». І птах змушений їсти корм, який не бажає. У результаті у нього виникають всілякі фізіологічні проблеми: ожиріння, схуднення, порушення обміну речовин, який необхідний для відновлення пір’я під час линьки. Тому дуже важливо, щоб корм засвоювався правильно.

Тож якщо ви знайшли птаха, який потребує допомоги, насамперед привезіть його в зоопарк для огляду. І тільки після встановлення діагнозу та консультації ветеринара можна спробувати виходити птаха самому. Але все ж краще довірити це фахівцям. Їм вдалося врятувати тисячі птахів.

Зателефонувати до Центру реабілітації тварин можна за номерами:

(050) 336-40-89,

(067) 483-64-05.