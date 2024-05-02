Магнітні бурі: 2 травня розслабитися вийде не у всіх

Про це свідчать дані Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі. Наша планета має невидиму оболонку – магнітосферу, яка є своєрідним захистом від сонячної радіації. На магнітосферу впливає потік сонячного вітру, й у нормальному стані тиск магнітної оболонки нашої планети та тиск сонячного вітру рівні.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Незважаючи на те, що деякі дослідження показують можливий вплив магнітних бур на здоров’я людини, така дія ще не повністю з’ясована. Однак у дні ймовірних магнітних збурень метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну чи настрої. Найчастіше скаржаться на такі симптоми:

погіршення настрою та самопочуття;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

порушення сну чи безсоння;

дратівливість та тривожність;

біль у суглобах;

головний біль та запаморочення;

загострення хронічних захворювань.

У той самий час більшість людей жодного негативного на самопочуття не відчувають.

Магнітні бурі: як захиститися

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій: