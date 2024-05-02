День паролів та тунця: свята та події 2 травня

Свята 2 травня

Всесвітній день паролів

Це свято проводиться щорічно першого четверга травня. Ідея його відзначення належить експертам компанії Intel і була підтримана IT-галузою. Цей День був створений для того, щоб нагадати користувачам про важливість створення надійних паролів, що захищають особисту інформацію у Мережі. Вперше свято відсвяткували у 2013 році. Цього дня користувачів закликають поновити всі свої старі паролі.

Міжнародний день Гаррі Поттера

Свято, на думку поттероманів, було створено колишнім прем’єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном у 2012 році, хоча доказів цього факту немає. За сюжетом книг саме 2 травня 1998 року відбулася фінальна битва за чарівний світ із шанувальниками Волан-де-Морта.

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Міжнародний день поінформованості про цинг

Цей день присвячений хворобі під назвою цинга, яка ще кілька століть тому була дуже поширеним явищем серед моряків, які тривалий час харчувалися без фруктів та овочів. Через цинги виникає недостатність вітаміну С, що міститься у великій кількості саме у свіжих овочах та фруктах. Як наслідок виникає кровоточивість ясен, порушується синтез колагену тощо.

Всесвітній день тунця

А ще 2 травня – Всесвітній день тунця. В основному дата має екологічну спрямованість, адже вона залучає людей до необхідності захисту рибних ресурсів у всьому світі. Подія була створена з ініціативи Генасамблеї ООН у грудні 2016 року.

У кого 2 травня іменини

Іменини сьогодні відзначають: Опанас, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Роман.

Талісманом людини, народженої 2 травня, є цитрин. Здавна цей камінь вважався за оберег від усього зла. Цитрін є символом успіху та багатства, а ще була думка, що він рятує від кошмарів.

Пам’ятні дати та події 2 травня

1312 рік – Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;

1611 рік – публікують першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – «Біблію короля Якова»;

1668 рік – Перший Аахенський світ, що укладає між Францією та Іспанією;

1817 рік – в Одесі засновують Рішеліївський ліцей;

1848 рік – у Львові створюють першу українську політичну організацію – Головну Російську Раду;

1892 рік – у Києві запускають електричний трамвай;

1945 рік – командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію;

1980 рік – з візиту до столиці Заїра Кіншаса розпочинається перша в історії Ватикану поїздка папи римського (Іоанна Павла II) до Африки;

1982 – під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер «Генерал Бельграно»;

1986 рік – перемігши «Атлетіко (Мадрид)» 3:0 та «Динамо (Київ)» отримує Кубок Кубків 1985/86;

2011 рік – за твердженням адміністрації США, цієї ночі під час таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), вбивають Осама бен Ладена;

2014 рік – внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш в Одесі та пожежі в одеському Будинку профспілок гине 48 людей.

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Цього дня народилися: