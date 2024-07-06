В Одеси чути вибухи – ворог атакує балістикою (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вранці, у суботу, 6 липня 2024 року, о 10.47, в Одесі та Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Під Одесою пролунав вибух – ворог знову атакував наш регіон баллістикою.
Як повідомили моніторингові телеграм-канали, причина тревоги – вихід балістики з території тимчасово окупованого Криму. Повідомлялося про ціль на Одесу-Южне-Чорноморське. І буквально через хвилину пролунав вибух. Зазначимо, що раніше там були помічені дрони-розвідники.
«Чорноморське – укриття!.. Прихід у тому районі», – прокоментував відомий «Миколаївський Ванек».
Він також додав, що загроза балістики є актуальною до відбою тривоги: «можуть ще пускати».
Очевидці пишуть, що у небі видно дим.
Нових виходів наразі немає.
Подробиці Одеське життя повідомить пізніше, коли з’явиться офіційна інформація.
Нагадаємо, увечері 4 липня завдав удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі нашого регіону. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще 7 поранено.
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ОНОВЛЕНО:
Нові вибухи, які добре чутно в Одесі.
Декілька хвилин тому повідомлялося про пуск нової мети, попередньо знову на Південний.
«Є приліт. Там так і літає розвідка. Усі фіксують у режимі реального часу», – пише місцевий Телеграм-канал.
Відбою тривоги не було.