Ворог ударив по порту в Одеській області: є жертва, багато поранених

Ворог ударив по порту в Одеській області: є жертва, багато поранених

Продовжуючи системний терор Одеської області, ворог увечері 4 липня знову завдав удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі регіону. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще 7 поранено.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 липня близько 16:40 російські агресори знову атакували Одесу та область балістикою. Удар завдано по цивільній портовій інфраструктурі Одеської області.

Унаслідок атаки загинула 46-річна жінка, семеро мирних жителів дістали поранення, їх госпіталізовано.

Унаслідок удару пошкоджено портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Виникла пожежа, яку ліквідували.

удар 4 липня

Одеською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за частиною 2 ст. 438 КК України.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk