Ворог ударив по порту в Одеській області: є жертва, багато поранених

Продовжуючи системний терор Одеської області, ворог увечері 4 липня знову завдав удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі регіону. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще 7 поранено.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, 4 липня близько 16:40 російські агресори знову атакували Одесу та область балістикою. Удар завдано по цивільній портовій інфраструктурі Одеської області.
Унаслідок атаки загинула 46-річна жінка, семеро мирних жителів дістали поранення, їх госпіталізовано.
Унаслідок удару пошкоджено портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Виникла пожежа, яку ліквідували.
Одеською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за частиною 2 ст. 438 КК України.