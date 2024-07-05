Ворог ударив по порту в Одеській області: є жертва, багато поранених

Війна, день 863-й: під час нічної атаки захисники українського неба збили всі “шахеди” У п’ятницю, 5 липня 2024 року, розпочалася 863-тя доба від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наші захисники впевнено стримують тиск російських окупантів. Усі 32 ворожі ударні безпілотники були успішно збиті українською ППО під час нічної атаки. Тим часом у росії після нальоту дронів палає нафтобаза. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі пролунали вибухи – є «приліт» Сьогодні вдень, 4 липня 2024 року, російські агресори знову атакували Одесу та область балістикою. Пролунав сильний вибух. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про “приліт”. А до цього над містом збивали розвіддрон. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Рашисти розбомбили 190-річну морехідку: її історія та чому туди вступали одесити У ніч на 2 липня 2024 року “русское воинство” традиційно – артилерійськими залпами – відзначило 190-річчя Херсонського морехідного училища, в якому, до речі, навчалося і багато одеситів. Чому вони їхали саме туди і якою взагалі була херсонська морехідка, розповів “Одеському Життю” Валерій Боянжу, журналіст із Херсона, який живе зараз в Одесі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Жирний одеський бичок» і «трупна отрута»: що буде з нашою екологією після війни З перших днів війни з’явилися похмурі жарти про одеського бичка, який до літа розжиріє, годуючись російськими десантниками. І про український чорнозем, який буде щедро удобрений тілами російських піхотинців. З іншого боку, «зелені» вже б’ють на сполох, говорячи чи не про екологічну катастрофу.

Яка з думок ближча до правди і які можуть бути реальні екологічні наслідки військових дій, що зараз ведуться? Про це «Одеське життя» розпитало лікаря-судмедексперта Бориса Яворського. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ