Гучні вибухи та стрілянина в Одесі: 2 березня місто атакували дрони

Вночі 2 березня 2024 року російські дрони вкотре атакували Одесу та Одеський район. Жителі чули активну роботу ППО та кілька сильних вибухів.
Повітряну тривогу оголосили о 0:36. Атака тривала близько годину. Декілька хвиль “шахедів” невеликими групами заходили з моря, як на саму Одесу, так і на населені пункти Одеського району, як правило, приморські, з північного боку: Фонтанку, Південне.
За повідомленнями місцевих телеграм-каналів ,в Одесі пролунало кілька сильних вибухів, було видно яскраві спалахи. Як правило, це означає або приліт дрона або падіння його уламків із серйозними наслідками.
Є непідтверджена інформація про те, що постраждала одна з міських багатоповерхівок, є постраждалі мешканці.
Подробиці поки невідомі, як немає ще й офіційної інформації. “Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією, щоб інформувати своїх читачів.
Відбій тривоги дали о 1:44.
ОНОВЛЕНО
О 1:50, вже після відбою, пролунало ще кілька гучних вибухів. Імовірно – сили ППО відпрацювали по розвідувальному російському дрону, який з’явився в одеському небі після нальоту ударних безпілотників.
ОНОВЛЕНО Російський дрон-розвідник “Зала” знищений
ОНОВЛЕНО о 2:15
В Одесі через російську атаку ударними дронами поранено мирних мешканців та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, – повідомляють в Одеській ОВА.
Наразі відомо про сімох постраждалих, серед яких трирічна дитина. Малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шість дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.
На місці продовжують роботу спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть бути люди.
Інформація уточнюється.
ОНОВЛЕНО о 2:40
Повідомили про першого загиблого. Розбір завалів продовжується. Одна з дев’ятиповерхівок постраждала дуже сильно – по краю будівлі знесено частини квартир від 9-го до 5-го поверху.
Постраджалих може бути набагато більше.
ПРОДОВЖЕННЯ: Зруйновано цілий під’їзд. Фото та відео з місця. Стан постраджалих.
“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією, щоб інформувати своїх читачів.