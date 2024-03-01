Гучні вибухи та стрілянина в Одесі: 2 березня місто атакували дрони

Повітряну тривогу оголосили о 0:36. Атака тривала близько годину. Декілька хвиль “шахедів” невеликими групами заходили з моря, як на саму Одесу, так і на населені пункти Одеського району, як правило, приморські, з північного боку: Фонтанку, Південне.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів ,в Одесі пролунало кілька сильних вибухів, було видно яскраві спалахи. Як правило, це означає або приліт дрона або падіння його уламків із серйозними наслідками.

Є непідтверджена інформація про те, що постраждала одна з міських багатоповерхівок, є постраждалі мешканці.

Подробиці поки невідомі, як немає ще й офіційної інформації. “Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією, щоб інформувати своїх читачів.

Відбій тривоги дали о 1:44.

ОНОВЛЕНО

О 1:50, вже після відбою, пролунало ще кілька гучних вибухів. Імовірно – сили ППО відпрацювали по розвідувальному російському дрону, який з’явився в одеському небі після нальоту ударних безпілотників.

ОНОВЛЕНО Російський дрон-розвідник “Зала” знищений

ОНОВЛЕНО о 2:15

В Одесі через російську атаку ударними дронами поранено мирних мешканців та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, – повідомляють в Одеській ОВА.

Наразі відомо про сімох постраждалих, серед яких трирічна дитина. Малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шість дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.

На місці продовжують роботу спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть бути люди.

Інформація уточнюється.

ОНОВЛЕНО о 2:40

Повідомили про першого загиблого. Розбір завалів продовжується. Одна з дев’ятиповерхівок постраждала дуже сильно – по краю будівлі знесено частини квартир від 9-го до 5-го поверху.

Постраджалих може бути набагато більше.

ПРОДОВЖЕННЯ: Зруйновано цілий під’їзд. Фото та відео з місця. Стан постраджалих.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією, щоб інформувати своїх читачів.