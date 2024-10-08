Яке покарання загрожує чиновниці ОВА за дебош в одеській маршрутці?

За інформацією управління Нацполіції в Одеській області, про інцидент між пасажиркою та водієм маршрутного автобуса, який стався минулого тижня в Одесі, правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

Судячи з усього, йдеться про конфлікт у маршрутці №185, коли пасажирка обклала нецензурною лайкою і побила водія за те, що той не відчинив їй вчасно двері.

Пізніше у скандалістці впізнали чиновницю Одеської обласної військової адміністрації – заступницю начальника управління земельних ресурсів обласного Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Наталію Смертенюк.

«Правоохоронці з’ясували, що пасажирка громадського транспорту, невдоволена діями водія, який не зупинився біля залізничного вокзалу, розпочала з ним сварку. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кидалася до нього в бійку», – розповіли в поліції.

Повідомляється, що 46-річний водій звернувся до поліції із заявою про притягнення порушниці до відповідальності. За його словами, жінка не попередила про необхідність зупинки завчасно.

У результаті правоохоронці склали щодо 42-річної пасажирки протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкції статті передбачають: накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців за вирахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Як повідомлялося, в ОВА пообіцяли провести за цим інцидентом службове розслідування, але про його результати поки що нічого не відомо.

Раніше в Одесі співробітник ТЦК напав на жінку.