Чи збережеться тепло в Одесі у п’ятницю, 20 грудня: прогноз синоптиків

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 20 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують, а денна температура повітря порадує любителів прогулянок.
Прогноз погоди в Одесі на 20 грудня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°С, вдень повітря прогріється до 10-12°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 20 грудня
По Одеській області в п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 8-13°С вище за нуль.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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Фото Марії Котової