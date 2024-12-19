Булінг у школі: Одеська область у лідерах за анонімними зверненнями

Про це повідомляє ресурс «Опендатабот».

Булінг (від англійського bullying) – тривале цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу. Така поведінка має на меті самоствердитися за рахунок когось, підпорядкувати особистість своїм інтересам або заслужити собі загальний авторитет.

Про те, як розпізнати булінг і що робити, читайте в нашій статті: Булінг і цькування в одеських школах: як їм протидіють

Булінг серед дітей: статистика

За даними Міністерства освіти і науки України, 80% заяв про булінг подають батьки і лише 20% – діти.

Загалом від початку 2024 року поліція склала 219 протоколів за булінг (ст 173-4 КУпАП) в освіті.

Водночас суди стали ефективніше розглядати подібні справи: з початку року було винесено 160 рішень. Це 73% від усіх складених у 2024 році протоколів.

Кожен другий протокол за цькування складають на підлітків віком від 14 до 16 років: 124 протоколи цього року. У 80% цих протоколів уже винесено рішення.

За даними Українського інституту дослідження екстремізму, 40% дитячих самогубств стаються саме внаслідок цькування.