Сохранится ли тепло в Одессе в пятницу, 20 декабря: прогноз синоптиков

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 20 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, а дневная температура воздуха порадует любителей прогулок.
Прогноз погоды в Одессе на 20 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем воздух прогреется до 10-12°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 20 декабря
По Одесской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Фото Марии Котовой