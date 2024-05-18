Чи відключатимуть світло в Одесі в неділю 19 травня?

Завтра, у неділю, 19 травня 2024 року, відключення світла в Одесі та області не плануються. Принаймні лімітів на обмеження споживання електроенергії цього дня для нашої області компанія-регулятор не надавала.
За інформацією НЕК “Укренерго”, завтра 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів у Полтавській та Харківській областях через аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах у цих регіонах після дронових ударів 18 травня.
“В інших регіонах відключення не прогнозуються”, – зазначають в “Укренерго”.
Нагадаємо, на сьогодні, 18 травня, «Укренерго» також не надавала ліміти споживання електроенергії для Одеської області. У зв’язку з цим обмежень не прогнозувалося.
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