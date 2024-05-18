Новини Одеси та Одеської області

Чи відключатимуть світло в Одесі в неділю 19 травня?

Чи відключатимуть світло в Одесі в неділю 19 травня?

Завтра, у неділю, 19 травня 2024 року, відключення світла в Одесі та області не плануються. Принаймні лімітів на обмеження споживання електроенергії цього дня для нашої області компанія-регулятор не надавала.

За інформацією НЕК “Укренерго”, завтра 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів у Полтавській та Харківській областях через аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах у цих регіонах після дронових ударів 18 травня.

“В інших регіонах відключення не прогнозуються”, – зазначають в “Укренерго”.

Нагадаємо, на сьогодні, 18 травня, «Укренерго» також не надавала ліміти споживання електроенергії для Одеської області. У зв’язку з цим обмежень не прогнозувалося.

Читайте також: «Укрзалізниця» вимикає підсвічування Одеського та інших великих вокзалів: назвала причину.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk