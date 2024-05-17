На Одещині діють графіки відключень світла: що буде 18 травня

У повідомленні енергетиків йдеться, що у Києві та області, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою Укренерго з 19:00 до 00:00 застосовуються графіки відключень світла.

Але є й обнадійливі новини. У суботу попередньо обмеження поставок електрики не заплановані. Хоча ситуація вкрай мінлива.

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Нагадаємо, що в останні дні в Україні виник дефіцит електроенергії. Холодна погода змусила багатьох українців використовувати для опалення електроприлади. При цьому атомні електростанції знизили виробництво, оскільки там розпочалися сезонні регламентні ремонтні роботи. А половину генерації теплових електростанцій знищено російськими обстрілами.