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На Одещині діють графіки відключень світла: що буде 18 травня

На Одещині діють графіки відключень світла: що буде 18 травня

У ДТЕК Одеські електромережі розповіли про ситуацію в енергосистемі країни та Одеського регіону.

У повідомленні енергетиків йдеться, що у Києві та області, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою Укренерго з 19:00 до 00:00 застосовуються графіки відключень світла.

Але є й обнадійливі новини. У суботу попередньо обмеження поставок електрики не заплановані. Хоча ситуація вкрай мінлива.

У разі змін ситуації в енергосистемі, Одеське Життя оперативно інформуватиме читачів на своєму сайті та в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться з родичами та друзями.


 

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повідомлення ДПЕК про відключення світла

Нагадаємо, що в останні дні в Україні виник дефіцит електроенергії. Холодна погода змусила багатьох українців використовувати для опалення електроприлади. При цьому атомні електростанції знизили виробництво, оскільки там розпочалися сезонні регламентні ремонтні роботи. А половину генерації теплових електростанцій знищено російськими обстрілами.

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