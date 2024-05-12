«Укрзалізниця» вимикає підсвітку Одеського та інших великих вокзалів: названо причину

Компанія «Укрзалізниця» з метою економії споживання електроенергії разом з усією країною у пікові години відключатиме підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема одеського.
Про це йдеться у повідомленні компанії у соцмережах.
«Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії!» – йдеться у повідомленні.
Крім Одеси, такого роду відключення на вокзалах торкнуться таких міст, як Київ, Львів, Дніпро та Харків.
Також у разі потреби на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.
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За даними «Укренерго», внаслідок російських обстрілів в енергосистемі країни більшу частину доби спостерігається дефіцит електроенергії, і з 18:00 до 07:00 діють обмеження для промислових споживачів.