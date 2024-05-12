«Укрзалізниця» вимикає підсвітку Одеського та інших великих вокзалів: названо причину

Для більшості хлопців вокзал завжди пов’язаний із очікуванням свята подорожей та пригод. Війна зробила його для багатьох маленьких українців місцем розлуки та сліз. В Одесі вирішили це виправити. За підтримки Міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на залізничному вокзалі «Одеса – Головна» відкрито ігровий простір для дітей «Спільно».

Коли минула зима, багато хто видихнув — мовляв, проскочили: рашисти не заморозили нас цього року. Але не тут-то було. На жаль, Одесі знову доводиться переживати блекаут. Минулого року, коли рашисти планомірно знищували енергооб’єкти країни, місто на тривалі періоди занурювалося в непроглядну темряву. І життя в ньому, здавалося, завмирало. Сьогодні агресор знову продовжує випробовувати нас на міцність. Чи готова Одеса жити в умовах аварійних і віялових відключень електроенергії?

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