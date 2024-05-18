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Будут ли отключать свет в Одессе в воскресенье 19 мая?

Будут ли отключать свет в Одессе в воскресенье 19 мая?

Завтра, в воскресенье, 19 мая 2024 года, отключения света в Одессе и области не планируются. По крайней мере, лимитов на ограничение потребления электроэнергии в этот день для нашей области компания-регулятор не предоставляла.

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Полтавской и Харьковской областях из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах после дроновых ударов 18 мая.

«В других регионах отключения не прогнозируются», – отмечают в «Укрэнерго».

Напомним, на сегодняшний день, 18 мая, «Укрэнерго» также не предоставляла лимиты потребления электроэнергии для Одесской области. В этой связи ограничений не прогнозировалось.

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