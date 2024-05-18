Будут ли отключать свет в Одессе в воскресенье 19 мая?

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Полтавской и Харьковской областях из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах после дроновых ударов 18 мая.

«В других регионах отключения не прогнозируются», – отмечают в «Укрэнерго».

Напомним, на сегодняшний день, 18 мая, «Укрэнерго» также не предоставляла лимиты потребления электроэнергии для Одесской области. В этой связи ограничений не прогнозировалось.

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