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Чи відключатимуть світло в Одесі 8 вересня

Чи відключатимуть світло в Одесі 8 вересня

Як повідомляють у компанії НЕК «Укренерго», завтра, у неділю, 8 вересня 2024 року, стабілізаційні відключення світла не прогнозуються.

Водночас, споживачів наполегливо просять економити електроенергію і по можливості користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00, а в пік вечірнього споживання – з 18:00 до 21:00 – економити.

«Щоб так тривало далі, просимо вас відповідально ставитися до споживання електроенергії. Економне використання допоможе зберегти світло для всіх», – повідомляють у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Сьогодні, 7 вересня, стабілізаційних відключень також не було, незважаючи на попередження про те, що з 4 вересня в Україні різко збільшиться обсяг відключень світла.

Ви також можете дізнатися: Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють.

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