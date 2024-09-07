Чи відключатимуть світло в Одесі 8 вересня

Водночас, споживачів наполегливо просять економити електроенергію і по можливості користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00, а в пік вечірнього споживання – з 18:00 до 21:00 – економити.

«Щоб так тривало далі, просимо вас відповідально ставитися до споживання електроенергії. Економне використання допоможе зберегти світло для всіх», – повідомляють у компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Сьогодні, 7 вересня, стабілізаційних відключень також не було, незважаючи на попередження про те, що з 4 вересня в Україні різко збільшиться обсяг відключень світла.

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