Будут ли отключать свет в Одессе 8 сентября

Как сообщают в компании НЭК «Укрэнерго», завтра, в воскресенье, 8 сентября 2024 года, стабилизационные отключения света не прогнозируются.
В то же время потребителей настоятельно просят экономить электроэнергию и по возможности пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00, а в пик вечернего потребления – с 18:00 до 21:00 – экономить.
«Чтобы так продолжалось дальше, просим вас ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Экономное использование поможет сохранить свет для всех», – сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети».
Сегодня, 7 сентября, стабилизационных отключений также не было, несмотря на предупреждения о том, что с 4 сентября в Украине резко увеличится объем отключений света.
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