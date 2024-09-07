Новости Одессы и Одесской области

Будут ли отключать свет в Одессе 8 сентября

Будут ли отключать свет в Одессе 8 сентября

Как сообщают в компании НЭК «Укрэнерго», завтра, в воскресенье, 8 сентября 2024 года, стабилизационные отключения света не прогнозируются.

В то же время потребителей настоятельно просят экономить электроэнергию и по возможности пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00, а в пик вечернего потребления – с 18:00 до 21:00 – экономить.

«Чтобы так продолжалось дальше, просим вас ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Экономное использование поможет сохранить свет для всех», – сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Сегодня, 7 сентября, стабилизационных отключений также не было, несмотря на предупреждения о том, что с 4 сентября в Украине резко увеличится объем отключений света.

Вы также можете узнать: Что такое «очереди отключений света» и как они работают.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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