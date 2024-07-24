Чи відключатимуть світло менше завтра, 25 липня?

За даними енергетиків, завтра, 25 липня, заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00 години.

З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.

Крім цього, сьогодні, 24 липня, скасування обмежень продовжено до 20:00 у низці областей, у тому числі й в Одеській.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одеській області скасували графіки стабілізаційних відключень до 18:00.

Читайте також: Відключення світла буде менше: відремонтовано ще один енергоблок.